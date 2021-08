Ljepotica studirala psihologiju u SAD-u, a sada nastupa za Hrvatsku: Ne mogu biti sretnija!

Laura Miloš povratnica je u hrvatsku odbojkašku reprezentaciju. Karijeru je počela u Poreču, a 2014. godine odlazi na studij u Ameriku, na Oral Roberts University u Tulsi, na poziv bivše igračice Poreča Zvjezdane Širole, koja je više godina trener u Oklahomi. Ova 177 cm visoka 26-godišnja pucačica-primačica 2013. godine prošla je sve mlađe dobne reprezentativne selekcije, a 2013. godine bila je i kao 19-godišnjakinja u sastavu seniorske reprezentacije na Mediteranskim igrama u Turskoj kada je osvojena srebrna medalja. Nakon završetka studija odlučila se profesionalno baviti odbojkom, pa je najprije potpisala za belgijski Charleroi u sezoni 2018./2019. da bi potom otišla u jaču Francusku ligu, u Saint Raphael Var Volley, gdje već uspješno nastupa dvije godine i s kojim je osvojila francuski Superkup, a od jeseni kreće i u svoju treću sezonu.

U Zadru bez gledatelja

– Nisam mogla poželjeti bolji povratak u reprezentativni dres, u Zadru, u Hrvatskoj. Već sada sam jako uzbuđena zbog toga, ovo mi je prvo ovako veliko natjecanje, pa još kod kuće – istaknula je Laura.

Nažalost, u Zadru će se igrati bez gledatelja. Naime, zbog trenutačne epidemiološke situacije vezane za pandemiju COVID-19 tribine će biti prazne.

– Da, to je velika šteta – kaže Laura.

Kod izbornika Santarellija nametnuli ste se kao standardna članica prve postave.

– I mene je to iznenadilo kao i, vjerujem, mnoge. Nisam to očekivala, pogotovo zato što sam na neki način nova. Ja se trudim na treninzima, dajem sve od sebe, i izbornik to očito vidi. Kod njega se očito valorizira samo rad i trenutačna forma, nema protekcije. Nadam se da će tako biti i kad počnu utakmice na Europskom prvenstvu, i da ću i tamo dati svoj obol.

Santarelli pokretač svega

Laura je u SAD-u studirala psihologiju, pa je i iz toga njezina profesionalnog aspekta zanimljivo čuti mišljenje o ekipi i izborniku.

– Rekla sam već, atmosfera među nama igračicama je sjajna, no pokretač svega je izbornik Santarelli, koji svojim profesionalnim, a opet nekako opuštenim stilom, sve to sjajno vodi. Znam što govorim, imala sam i do sada dobrih trenera u karijeri, no Santarelli je ipak nekako poseban, jako je motivirajući rad kod njega i to sve djevojke osjećaju. Meni jako odgovara takav način rada, i fizički i psihički. Čak bih rekla i da sam u ovih nekoliko mjeseci napredovala u odbojkaškom smislu, upozorio me je na neke stvari na koje nije ni jedan trener do sada. Baš sam jako motivirana za rad i jedva čekam da počne Europsko prvenstvo – rekla je Laura.

Reprezentacija se trenutačno nalazi u Rumunjskoj, gdje igra prijateljske utakmice s Rumunjskom. Prvu su naše djevojke dobile s 4:0, a drugu su izgubile s 1:4. Još će odigrati tri utakmice.