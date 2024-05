Vatreni i zvijezda HNL-a prevozio je šutu na 35 stupnjeva: 'To je bilo najgore, a grah mi se zgadio'

Hrvatski reprezentativci i članovi Rijeke Marco Pašalić i Marko Pjaca gostovali su u posljednjoj epizodi 'Knjaz kod 'vatrenih' koja se posljednjih tjedana emitira na HRT-u uoči početka europskog prvenstva u Njemačkoj koje se igra ovog ljeta. Obojica su se preporodili od kada su stigli na Rujevicu i tako zaradili poziv Zlatka Dalića koji tako ima nekoliko opcija više na krilnim pozicijama i ne sumnjamo da će biti od koristi na europskoj smotri.

- Rođen u Karlsruheu, roditelji su iz Vinkovaca. Bio sam u Njemačkoj do 22. godine, odradio sam školu, bauštelu, imam prijatelje tamo. Prošlo ljeto sam došao u Rijeku i to mi je bila najbolja odluka - započeo je svoju priču Pašalić.

- Pomfrit i šnicla, to je baš ono njemačko, to sam tamo navikao jesti. Ne volim jesti grah. Toliko sam ga pojeo u životu da mi se zgadilo. Mama nije znala što napraviti pa skuha grah. Bilo bi ga za tri, četiri dana. Rad na baušteli? Krenulo je 2017. godine. Završio sam srednju školu, tata me upisao na faks, ali nisam htio završiti zbog nogometa. Tu sam uvijek nešto htio ostvariti. Tata mi je rekao, ako neću u školu, da moram na bauštelu. Svako jutro bismo se našli u 8 ujutro, brat, ja i dva radnika. Napravili bismo raspored tko što radi. A navečer sam u šprintevima na treningu. Šutu sam morao vozati, to mi je bilo najgore. A vani 35 stupnjeva. Nakon 6,7 mjeseci krenuo sam s krečenjem. Prvo sam morao sve polijepiti, da bude sve u redu. Ako ne bude u redu, brat bi sve morao skloniti. Na kraju se radii o tome da imamo kruha u kući. Ako ne radim kako treba, onda bi bilo po nosu - opisao je svoje početke Marco.

- Bio sam sam, nisam bio u duelu. Stao sam na desnu nogu, s lijevom sam išao izbiti loptu, desna noga mi je zaplesala i čuo sam 'kvrc'. Pukao mi je prednji križni. Imao sam problema u rehabilitaciji, nisam mogao ispružiti nogu nakon pet mjeseci pa sam morao čistiti. Imao sam u Fiorentini istu ozljedu, ali na drugom koljenu. Sreća što imam samo dvije noge. Ozljeđivao sam i ključnu kost, pao sam i pukla je. Dvije godine sam proveo van terena - prisjetio je između ostaloga Pjaca one teške i nesretne ozljede protiv Estonije koja ga je udaljila od nogometa na duže vrijeme, ali se srećom uspješno vratio.