Potres uoči finala Lige prvaka! Toni Kroos najavio kraj karijere, evo što to znači za Luku Modrića

Igrački velikan njemačke nogometne reprezentacije i španjolskog diva Real Madrida, Toni Kroos (34), objavio je kako će nakon europskog prvenstva koje se održava u Njemačkoj završiti svoju igračku karijeru. To je svakako šokiralo nogometni svijet jer su svi očekivali da će odigrati barem još jednu sezonu u Španjolskoj.

To znači da neće produžiti ugovor s Real Madridom koji mu istječe na kraju sezone, a bilo je govora o tome da će produžiti za još jednu sezonu s madridskim velikanom, odnosno da pregovori napreduju. Isto tako, to je vjerojatna potvrda da će Luka Modrić ostati na Bernabeu i dobiti toliko željeni ugovor za narednu sezonu.

Senzacionalnu informaciju objavio je ugledni njemački novinar Florian Plettenberg, a nedugo zatim stigla je i službena potvrda iz redova kraljevskog kluba. Njemački veznjak je 2014. godine prešao iz Bayerna u Real Madrid, s kojim je osvojio sve što se moglo osvojiti. U dresu reprezentacije Njemačke postao je svjetski prvak 2014. godine, u svojoj je karijeri pet puta je osvojio Ligu prvaka, šest puta Svjetsko klupsko prvenstvo, četiri puta španjolsko prvenstvo i tri puta njemačko prvenstvo.

Nekoliko puta je poručio kako se želi oprostiti od nogometa dok je na vrhuncu, a trener Carlo Ancelotti je već ranije kazao kako ga želi zadržati u svojim redovima. Ipak, Kroos je donio čvrstu odluku da se povlači nakon europske smotre.

