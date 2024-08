Liječnik je zlostavljao, u Tokiju odustala zbog mentalnog zdravlja, a sada ima zlatnu medalju

Prije samog početka Olimpijskih Igara u Parizu mnogi su nagađali kakva će na njima biti američka gimnastičarka Simone Biles (27). Njezin nastup bio je jedan od najiščekivanijih, ne samo zbog odustajanja na Igrama u Tokiju već i zato što je jednostavno najbolja. Svoje prve nastupe u Parizu napravila je u ekipnom natjecanju gdje je odvela Amerikanke do zlata. Time je osvojila i svoju osmu olimpijsku medalju — ima pet zlata, jedno srebro i dvije bronce — te je prva američka gimnastičarka kojoj je to uspjelo. Svoj broj medalja u Parizu još može podebljati u pojedinačnoj konkurenciji, a to će zasigurno i napraviti.

No nije poznata samo po svojim savršenim vježbama već i aktivizmu. Naime, Simone je na Igrama u Tokiju odustala od nastupa zbog mentalnog zdravlja. Odlučila je da je ono važnije od medalja i napravila je pauzu od dvije godine, natjecanjima se vratila 2023. godine ne bi li bila spremna za Igre. Ekipnim zlatom potvrdila je da je itekako i dalje najbolja gimnastičarka svijeta. No život joj nije bio lagan. Rođena je u saveznoj državi Ohio 1997. godine. S braćom i sestrama provela je dio djetinjstva u sustavu udomiteljstva zbog roditelja koji su se borili s ovisnošću. Kasnije su je odgajali djed i baka. Gimnastiku je počela trenirati sa šest godina.

Na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. osvojila je četiri zlatne i jednu brončanu medalju te je postala najodlikovanija američka gimnastičarka na jednim Igrama.

Iza svih tih uspjeha kao sjena godinama ju je pratila jedna ružna priča. Naime, 2018. javno je progovorila o seksualnom zlostavljanju koje je pretrpjela od bivšeg liječnika američke gimnastičke reprezentacije. Potaknula je i druge da ispričaju svoju priču. Simone je uzor mnogima i u dvorani i izvan nje, a njezina životna priča već je sada idealan materijal za filmsko platno.