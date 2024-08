Lena Stojković izgubila u polufinalu Olimpijskih igara, ali borit će se za novu hrvatsku medalju

Lena Stojković nije uspjela ući u finale Olimpijskih igara. Teško prezime ima, ne zna se je li teže za izgovoriti ili za napisati, a bila je takva borba naše sjajne Lene Stojković s njom. Pobijedila ju je Panipak Wongpattanakit, neugodna Tajlanđanka, prva nositeljica taekwondo turnira u kategoriji do 49 kilograma na Olimpijskim igrama. Lena je u prvoj rundi polufinala izgubila sa 8:0, u drugoj je kratko vodila 3:2, ali konačan rezultat u drugoj bio je 11:5 za Tajlanđanku.

Lena će međutim večeras imati borbu za brončanu medalju, bit će to prilika za novu hrvatsku medalju na Olimpijskim igrama. Borba za treće mjesto Lene Stojković na rasporedu je u 20.50 sati.

Stojković, koja je dvostruka svjetska i trostruka europska prvakinja, za broncu će se u svom prvom nastupu na olimpijskim igrama boriti protiv jedne od dvije natjecateljice koje budu najbolje u repesažu.

U osmini finala je Stojković s 2-0 pobijedila predstavnicu Kanade Josipu Kafadar, porijeklom Hrvaticu, a u četvrtfinalu sa 2-1 pobijedila Tunižanku Ikram Dhahri Stojković se inače bori u kategoriji do 46 kg, ali u Parizu nastupa u olimpijskoj kategoriji do 49 kg u kojoj se spajaju kategorije od 46 do 53 kg.