Legenda Dinama spašavala je živu glavu: Zbog rata prošao kalvariju, protjerali ga s jednom torbom

Abid Kovačević, legenda banjolučkog Borca i zagrebačkog Dinama, danas živi daleko od javnosti, povučeno u mjestu Funtani, nedaleko od Poreča. Rođen je 1952. godine u Mrkonjić Gradu u Bosni i Hercegovini, igrao je za Borac iz Banja Luke, zagrebački Dinamo i Ethnikos iz Grčke. Nakon toga je kratko vrijeme igrao ponovo u Borcu, a kasnije je bio i tehnički direktor tog kluba. U karijeri je dva puta nastupao za jugoslavensku reprezentaciju.

Igrao je na mjestu lijevog krila i bio prepoznatljivo ime banjalučke i zagrebačke momčadi, no život ga nije mazio pa je proživio pravu kalvariju, a jedno vrijeme je proveo u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je u vrtlogu rata protjeran iz Bosne i Hercegovine, za naš nekadašnji tjednik MAX! opisao je to teško vrijeme. 'Preko bare' je zaradio dovoljno novca kako bi u Funtani sagradio nekoliko apartmana.

– Početkom lipnja 1992. godine morao sam pobjeći iz Banje Luke. U mojem gradu, u kojem sam stekao slavu, atmosfera je bila grozna i teška za Bošnjake i Hrvate. Jedini nam je izlaz bio da napustimo grad. Nismo mogli sa sobom ponijeti ništa osim jednog kovčega, u koji sam stavio nekoliko fotografija i trofeja koje sam osvojio kao igrač Dinama – izjavio je 2011. godine bivši dinamovac.

– To što me se ljudi sjećaju nakon toliko godina, uvijek me ugodno iznenadi. Policajac na granici, kada mi vidi ime u putovnici, pita me: "Jeste li vi onaj Abid koji je igrao u Dinamu?" Žao mi je što u plavom dresu nisam ostao makar još jednu sezonu da budem član legendarne generacije koja je s Ćirom osvojila prvenstvo Jugoslavije – prisjećao se Abid.

- U mojoj posljednjoj utakmici na Maksimiru, protiv Veleža, postigao sam dva gola. Ćiro me dva minuta prije kraja izveo iz igre, a cijeli Maksimir je skandirao – Abide, ostani, Abide, ostani! Ćiro je baš to želio, da mi navijači pripreme ovacije! - rekao je jednom prilikom i otkrio da ga je legendarni Ćiro jako cijenio.

Za samo jednu sezonu u Dinamu, u konkurenciji kultnih nogometaša kao što su Cico Kranjčar, Zajec, Mlinarić, Deverić, Mustedanagić, Cvetković…, Kovačević se prometnuo u ponajboljeg igrača plavih, navijači su ga obožavali. Odigrao je 31 ligašku utakmicu, u strijelce se upisao 14 puta.