Kylian Mbappe otvorio dušu pred čitavom Francuskom: 'Njih dvojica su me spasila, bilo je pritisaka...'

Kylian Mbappe je rekao - baš sve! Dan nakon što je postalo službeno, ali i javno, da će sljedećih pet godina nositi dres madridskog Reala, jedan od najboljih svjetskih nogometaša pojavio se izravno pred novinarima. Razlog, doduše, nije bio taj što je u mega-transferu pojačao najnovijeg prvaka Europe, već taj što njegova Francuska sutra, u srijedu u Metzu protiv Luksemburga igra prvu od dvije pripremne utakmice za Euro. Naravno, Luksemburg kao takav malo koga, ako uopće ikoga i zanima, a danas nije bilo toliko zanimljivo niti to što je u najavi te utakmice rekao francuski izbornik Didier Deschamps. Svi su slušali i gledali samo u Mbappea.

- Htio sam s izbornikom Deschampsom biti ovdje i izraziti se prije no što krene ova konferencija. Nevjerojatno je zadovoljstvo za mene bilo potpisati za Real, uvijek sam sanjao da ću igrati ondje. Dolazim s mnogo poniznosti. Imam veliku emociju sada, ali i obvezu kao kapetan Francuske. Sada više ne bih odgovarao na pitanja, osim onih povezanih s reprezentacijom. Moram štititi i reprezentaciju, nadam se sjajnom ljetu ispred nas - rekao je Mbappe u uvodu.

Poznato je, u Real je stigao kao slobodan igrač nakon isteka njegova ugovora u Paris SG-u. Nije htio potpisati novi, odlučio je tako još u veljači, kada je prelomio i unatoč basnoslovnim uvjetima koje su mu, kao i u prethodnom ugovoru, nudili na Parku prinčeva, otišao u Real.

- Jako sam sretan. To sam oduvijek htio i zato sam tako sretan. Svi znaju da sam igrao manje prošle sezone i zašto je bilo tako na kraju sezone. To mi neće biti izlika. Pomoći ću Francuskoj koliko god to bude moguće. Sada sam sretan, a uvijek je lakše igrati kada ste sretni. Sada me čeka posao, kao i sve nas ovdje, a svemu prilazim s puno entuzijazma - rekao je Mbappe.

Posebno zanimljiva bila je njegova izjava o zadnjoj sezoni u PSG-u u kojoj nije sve išlo kako treba.

- U Parizu su mi rekli, izravno u lice da neću igrati cijelu sezonu ako ne potpišem novi ugovor. Luis Enrique (trener PSG-a, op.a.) i Luis Campos (sportski direktor PSG-a, op.a.) su me spasili. Bez njih dvojice nisam siguran da bih uopće bio na terenu ove sezone. Samo sam htio igrati i osvajati bodove, trofeje. To je bio moj cilj, a standardi su mi ove sezone bili nešto niži. No od ove sezone neću biti zadovoljan samo s time. U PSG-u generalno nisam bio nesretan. Bilo je ljudi i stvari koje su me činile nesretnim, ali neke stvari ne smijete pokazati jer ste lider i vođa momčadi. Nitko te neće pratiti ako kukaš okolo. Bilo je pritisaka, ali postoje i ozbiljnije stvari u životu. To je i dalje nogomet. Ja sam jako dobro plaćen. Ima ljudi koji rade u tvornicama i nisu dobro plaćeni. Neumjesno je da se ja žalim pred svijetom, a istovremeno se događaju neke užasne stvari - rekao je u emotivnoj ispovijesti kapetan Francuske.

