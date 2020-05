Kultne arene postala su pogubilišta, položaji za snajperiste, utočišta za beskućnike...

Nekad su ti sportski objekti bili ponos zemlje, ponos grada, kluba, navijača... Nekad su se na tim stadionima igrale velike utakmice, osvajali trofeji. Koštali su puno. A danas su napušteni od svih.

Zarasli u korov, urušenih tribina. Ostali su povijest jednog vremena. Ovo je priča o nekim kultnim stadionima na kojima je igra stala i prije izbijanja epidemije...

>> Olimpijska sportska borilišta u Riju propadaju

Houston Astrodome bio je jedan od prvih višenamjenskih sportskih stadiona na svijetu. Njegovu gradnju financirao je Roy Hofheinz, gradonačelnik Houstona.

Gradnja je počela 1962., a službeno je otvoren 1965. godine. Godinama je bio dom bejzbolske momčadi Houstona te momčadi Houston Oilersa koja se nadmetala u američkom nogometu (NFL).

Jedno kraće vrijeme, od 1971. do 1975., ondje su igrali i košarkaši Houston Rocketsa. Astrodome je od 1966. do 2002. bio također domaćin sajma stoke i rodea.

Kada je otvoren, stadion su nazvali “osmim svjetskim čudom”. Astrodome je bio prvi veliki stadion s umjetnim travnjakom te prvi koji je dobio animirani semafor. Obnovljen je 1988. godine.

Sjedala su proširena, a promijenjen je i cijeli niz izvornih značajki. Unatoč tome, do devedesetih je već postao staromodan.

Vlasnik Oilersa Bud Adams nije mogao osigurati novi stadion pa je momčad preselio u Tennessee, dok su bejzbolaši otišli na Enron Field. Houston Livestock Show and Rodeo nastavio se održavati u Astrodomeu sve do otvaranja susjednog stadiona NRG-a 2002. godine.

Prije petnaest godina Astrodome je “oživljen” kao utočište za stanovnike New Orleansa čiji su domovi bili zahvaćeni uraganom Katrina.

Vatrogasna služba Houstona donijela je 2008. rješenje o tome da Astrodome nije u skladu s protupožarnim propisima, a dijelovi velebnog stadiona srušeni su 2013. godine nakon višegodišnje uporabe. Već 2014. uvršten je u Nacionalni registar mjesta od povijesne važnosti.

Uz brojne velike bejzbolske i košarkaške utakmice, čuveni Astrodome vidio je i teniski spektakl, meč između Billie Jean King i Bobbyja Riggsa. Tada 55-godišnji Riggs izazvao je Billie na dvoboj kako bi dokazao da je ženski tenis inferioran naspram muškog.

Tvrdio je da nijedna žena nije dovoljno snažna da bi ga pobijedila, a on je i u poznim godinama za jednog tenisača dovoljno dobar da pobijedi tada najbolje tenisačice.

Pred 30 tisuća gledatelja na stadionu i više od 100 milijuna TV gledatelja teniska diva i prijeratni osvajač Wimbledona, US Opena i Roland Garrosa odigrali su 20. rujna 1973. povijesni meč. Billie je porazila Riggsa, i to igrajući po pravilima muškog tenisa!

U Astrodomeu je boksao i Muhammad Ali, a koncerte su održali Elvis Presley, Pink Floyd, Genesis...

U gradu Pontiacu u Michiganu 1975. je otvoren – Silverdome. Imao je krov od fiberglasa, od tkanine koja se nadvija pod zračnim pritiskom, bilo je to prvo takvo arhitektonsko rješenje u većem sportskom objektu.

Sa svojih 82.666 sjedećih mjesta bio je najveći stadion u NFL-u, sve do 2000. godine kad je FedEx Field u prigradskom pojasu Washingtona proširio kapacitet da može primiti više od 85.000 gledatelja.

Na Silverdomeu su domaće utakmice igrali Detroit Pistons u NBA-u te NFL momčad Detroit Lions.

Na Silverdomeu su se redovito održavali koncerti i atletska natjecanja, a na njemu su 1994. godine odigrane i četiri utakmice prvog kruga Svjetskog nogometnog prvenstva: SAD – Švicarska 1:1, Švicarska – Rumunjska 4:1, Švedska –Rusija 3:1 i Brazil – Švedska 1:1.

Nakon otvaranja Ford Fielda 2002. godine, stadion je ostao bez stalnog stanara. Grad Pontiac nije uspio pronaći zamjensku momčad i ostavio ga je praznim osam godina. Kad je ponestalo novca, grad je bio prisiljen prodati stadion, a na aukciji 2009. za 550.000 dolara pripao je kanadskoj firmi koja se bavi nekretninama. Nakon znatnog financijskog ulaganja novih vlasnika, objektu je vraćen izvorni sjaj.

Milijuni dolara bili su potrebni da Silverdome opet postane siguran i čist objekt. Pontiac Silverdome ponovno je otvoren 2010. No, 2013. su ogromne naslage snijega prouzročile pucanje dijela krovnog sustava.

Uslijed nemogućnosti pronalaska kvalificirane tvrtke koja je dovoljno sposobna da sanira oštećeni krov, iste je godine donesena odluka o zatvaranju stadiona.

Vlasnici su poslije na dražbi prodali sadržaje stadiona 2014., pa je nekoliko godina parkiralište stadiona bilo dom desetaka tisuća povučenih vozila marke Volkswagen. Prije tri godine Silverdome je potpuno srušen...

Stadion Za Lužánkami u Brnu gradio se od 1949. do 1953. godine, a na njemu su domaće utakmice igrali nogometaši Zbrojovke. Bio je to najveći stadion u Čehoslovačkoj tijekom 1960-ih i 1970-ih, a zatvoren je 2001. nakon što je FC Brno prešao na Městský fotbalový stadion Srbská.

Klub je bio prisiljen na preseljenje jer stadion više nije ispunjavao kriterije Fife. Izrađeni su planovi za obnovu stadiona, pri čemu bi se momčad Zbrojovka Brno vratila, ali u lipnju 2012. objavljeno je da je predložena obnova iz financijskih razloga otkazana. Stadion je propao, na travnjaku su izrasla stabla i grmlje, a na tribinama su živjeli beskućnici.

Petr Švancara, tadašnji kapetan Zbrojovke, preuzeo je na sebe pokušaj obnove stadiona kako bi na njemu mogao odigrati oproštajnu utakmicu.

Uz veliku pomoć volontera stadion je bio osposobljen i 27. lipnja 2015. godine, pred 35.000 gledatelja, odigrana je utakmica.

Posljednja na tom kultnom stadionu. A černobilska katastrofa 1986. pokopala je i jedan od najljepših ukrajinskih stadiona – Avangard.

Sagrađen je 1970., a otvoren 1979. u Pripjatu te su na njemu igrali nogometaši Stroitelja. Nosio je ime po sindikalnom sportskom društvu, a zatvoren je nakon eksplozije reaktora koji je ispraznila i grad Pripjat i cijeli jedan dio Ukrajine. Olimpijski stadion u Phnom Penhu u Kambodži sagrađen je 1964.

Poznat je postao po tome što je ondje odigrana kvalifikacijska utakmica za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo 1966. između Sjeverne Koreje i Australije.

U to vrijeme Sjeverna Koreja nije imala diplomatske odnose s većinom zemalja, dok australski zakoni o imigraciji nisu dopuštali mogućnost da se članovima sjevernokorejske momčadi odobre vize za ulazak u zemlju.

Rješenje je bila Kambodža, a dvije utakmice pratilo je ukupno 100.000 gledatelja na stadionu – 40.000 u prvoj i 60.000 u drugoj utakmici. Sjeverna Koreja pobijedila je u obje utakmice (6:1 i 3:1), a na istom su se stadionu nakon toga obavljala smaknuća u vrijeme Kmerske Republike.

Do 2000. stadion je s popratnim objektima potpuno propao. Prije dvadesetak godina preuredila ga je tajvanska tvrtka Yuanta Group, ali je i parcele kompleksa prenamijenila u stambene i poslovne prostore.

U drugom dijelu Phnom Penha trenutačno se gradi stadion na kojem će se 2023. godine odigrati Igre Jugoistočne Azije, a novo zdanje nosit će naziv Nacionalni sportski kompleks Morodok Techo.

Kad je 1977. Sarajevu povjerena organizacija Zimskih olimpijskih igara 1984., kao nužnost se nametala izgradnja staze za bob i sanjkanje. Projekt staze odobren je 1981., a gradnja je počela 1. lipnja iste godine.

>> Sportska borilišta u Sarajevu i dalje propadaju

Na ZOI 1984. olimpijska sanjkaška natjecanja pratilo je 20.000 gledatelja, a natjecanja u bobu čak 30.000 gledatelja. Nakon Igara na toj su se stazi odvijala natjecanja Svjetskog kupa, sve do 1991. godine i izbijanja rata.

Četiri godine trajala je opsada Sarajeva, a snage bosanskih Srba koje su držale grad u obruču koristile su stazu kao artiljerijski položaj. Staza je ipak u konstrukciji većinom očuvana, mada potpuno zapuštena, a na jednom od posljednjih zavoja vidljiva su ratna oštećenja u obliku rupa.

Pogled na siva pročelja golog betona uljepšavaju jedino iscrtani grafiti i priroda planine Trebević s koje puca pogled na grad na Miljacki. Uzaludna ulaganja Colisée Pepsi bila je višenamjenska arena smještena u kanadskom gradu Quebecu. Bio je to dom NHL momčadi Quebec Nordiques od 1972. do 1995.

Dvorana je sagrađena 1949. s kapacitetom 10.034 mjesta, kako bi zamijenila zgradu koja se nalazila na istome mjestu, a izgorjela je godinu dana prije. Le Colisée je podvrgnut obnovi 1980. godine. Stari je ulaz srušen i zamijenjen masivnom staklenom fasadom, a kapacitet sjedećih mjesta povećan je na 15.750 kako bi se ispunili NHL standardi.

Marcel Aubut, bivši vlasnik Nordiquesa i predsjednik Kanadskog olimpijskog odbora rekao je da ne planira rušenje Colisée Pepsi, čak i ako se sagradi nova arena. Kao dio sporazuma o gradnji nove arene, dodatnih sedam milijuna dolara izdvojeno je za obnovu Coliséea, dobije li grad potencijalno franšizu za proširenje Nacionalne hokejaške lige prije dovršetka nove arene.

Videotron Centre otvoren je 8. rujna 2015. koncertom Metallice. U rujnu 2019. Coliséeov neonski znak uklonjen je do očekivanog rušenja. ExpoCité je prodao 4000 drvenih sjedala arene javnosti u listopadu 2019. godine, dok su preostalih 11.000 plastičnih sjedala dobile općine, škole i druge institucije.

Grad želi rušenje dvorane završiti do kraja ove godine. Sparta trenira na “čudovištu” Metrodome je bio sportski stadion s kupolama, smješten u Minneapolisu. Otvoren je 1982. godine kao zamjena za stadion Metropolitan, nekadašnji dom Minnesota Vikingsa (NFL) i Minnesota Twinsa (MLB), kao i Memorial Stadium, nekadašnji dom nogometne ekipe Minnesota Golden Gophers.

Metrodome je bio dom Vikinga od 1982. do 2013., Blizanaca od 1982. do 2009., Minnesota Timberwolvesa u sezoni 1989./1990., nogometne reprezentacije Golden Gophers do 2008. i povremeni dom bejzbolske momčadi Golden Gophers od 1985. do 2010. Sredinom siječnja 2014. prvo se urušio krov, a onda je Metrodome rastavljen na dijelove...

Stadion Strahov nalazi se u Pragu, na brdu Petřín odakle se pruža pogled na staru gradsku jezgru. Pristup stadionu moguć je jednom od autobusnih linija kao i petřínskom uspinjačom. Po kapacitetu (20.000 gledatelja) najveći je stadion u svijetu i drugi najveći sportski objekt nakon Indianapolis Motor Speedwaya.

Veličina igrališta je 63.500 četvornih metara, a ono je sa svih strana okruženo gledalištem. Igralište se sastoji od osam nogometnih terena, od kojih dva služe za mali nogomet.

Strahov je izgrađen 1926. godine i bio je najpoznatiji po Spartakijadama koje su se na njemu održavale za vrijeme komunističke vlasti. Sredinom 1960-ih na stadionu su se održavale i motoutrke.

Danas se više ne koristi za sportske događaje, ali na njegovu prostoru trenira praška Sparta. Osim Spartinih treninga stadion često ugosti i razne koncerte.