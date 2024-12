Krznar: Baturina je 'ušao u crveno'. Ovo je ključan razlog njegove loše igre

Brojna su pitanja o Dinamu, o tome što se događa plavima u posljednje vrijeme, zašto igraju tako loše, zašto je toliko ozlijeđenih, ali i zašto Martin Baturina u posljednje vrijeme igra jako loše, a dosad je bio ponajbolji igrač maksimirske momčadi, svojim je igrama zaslužio poziv u reprezentaciju, za koju je i igrao.

Jedan od odgovora svakako je i potrošenost jer Baturina je ove sezone odigrao za Dinamo 20 utakmica te još pet za reprezentaciju. Kod Zlatka Dalića nije igrao samo u susretu s Poljskom u 1:0 pobjedi naše reprezentacije. U Dinamu je preskočio samo dvije utakmice, u 2:1 pobjedi nad Goricom i u slavlju kod Šibenika 4:0. I ne treba sumnjati da je umor učinio svoje, brojna fizička i psihička pražnjenja morala su ostaviti trag na njegovoj formi.

Imao je Baturina i prije oscilacija, ali sad je zaredao sa slabim partijama, u posljednje tri utakmice bio je loš, protiv Rijeke, Borussije i pogotovu protiv Hajduka. U toj poljudskoj utakmici najlošije je ocijenjeni igrač utakmice (5,9 po SofaScoreu). I nije to samo zbog te greške, dekoncentracije kad je izbio loptu pred svojim golom pa mu ju je oteo Sigur i postigao pogodak kojim je Hajduk pobijedio i nastavio krizu Bjeličine momčadi.

Fizički i mentalni umor

Prosječna ocjena Martina Baturine u HNL-u u ovoj je sezoni vrlo dobra (u prosjeku 7,35 po SofaScoreu), ali u zadnje dvije utakmice u ligi, protiv Rijeke i Hajduka, očito je pao (6,9 protiv Rijeke i 5,9 protiv Hajduka). Pad je vidljiv i na njegovim igrača u Ligi prvaka, nakon što su svi bili grozni protiv Bayerna, pa i Baturina (ocjena 5,9), bio je odličan protiv Monaca (odlična ocjena 8,8), jako dobar bio je i protiv Salzburga (7,5), da bi slabije odigrao protiv Slovana (6,9) i još nešto slabije protiv Borussije (6,7). No jasno je da Baturina ne može sam i da su neke od tih utakmica plavi kolektivno loše odigrali, a Baturina se uglavnom uklopio u to momčadsko sivilo.

– Jednostavno je, mladi je igrač koji je odigrao sve, došlo je do klasičnog "zamora materijala" i kad je tako, onda si i fizički i mentalno umoran, kasni informacija od mišića do glave i nazad, odmah djeluješ sporije, to je normalno za ovo doba godine, za igrače koji su sve odigrali kao Martin. Kad bi netko mogao držati formu cijelu sezonu bez oscilacija, bio bi "Einstein" – kaže nam Damir Krznar, koji je trenirao Baturinu.

Treba mu podrška

Da stvar bude gora, Baturina je na toj utakmici dobio udarac i tek će se vidjet hoće li u petak biti spreman ponovno igrati, a petak je sad ključni dan za Dinamo jer dolazi mu razigrani Slaven Belupo, koji je već slavio s 4:1 ove sezone nad plavima, kojima je sad pobjeda apsolutni imperativ nakon što u pet posljednjih utakmica ima samo jednu pobjedu, onu spomenutu protiv Šibenika.

Za lošije partije Baturine u posljednje vrijeme, uz spomenuti umor – ili kako to treneri vole reći da je "ušao u crveno" – dobrim je dijelom zaslužna i njegova mladost. Tek mu je 21 godina i normalno je da se događaju takve oscilacije od odličnih do loših izdanja. Koliko god je svojim odličnim partijama, a dečko je odigrao već 140 utakmica za Dinamo, privukao pozornost brojnih klubova, mogao je otići već ovog ljeta za gotovo 20 milijuna eura, koliko je nudila Fiorentina, ali Dinamo ga nije pustio, kao ni Petra Sučića. I sad stižu informacije kako ga prati Barcelona, da ga želi i PSG, koji bi platio 25 milijuna eura.

– Sigurno i njegove godine imaju ulogu, ubrzano sportsko odrastanje isto košta, oscilacije su normalne upravo u tom mentalnom dijelu, nisi svjestan koliko si jak ili nisi, odigraš pet dobrih utakmica i misliš da si najbolji, pa nakon jedne loše partije misliš da nisi za taj sport. Njemu treba apsolutna podrška i vjerujem da je ima, možda i malo samokritike da vidi što može bolje, ali ja u njega vjerujem. Kad se malo osvježi, bit će u redu, a nije da mu je i momčad nešto pomogla – kazao je Damir Krznar.

Vjerujemo da sve te priče o transferu nisu naštetile Baturini, uostalom i nakon te ponude iz Italije imao je fenomenalnih partija i vjerujemo da će ih imati još kad malo "dođe do zraka".