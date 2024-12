VIDEO Jasna poruka iz Maksimira: 'Čvrsto stojimo uz Bjelicu!' Otkrili i planove za Baturinu

Dinamo je još uvijek u poprilično sivom periodu usprkos europskim uspjesima. U nedjeljnom su derbiju po drugi puta ove sezone izgubili od Hajduka (1:0). Plavi su treći na ljestvici sa sedam bodova zaostatka, a desetkovana momčad mora pronaći načina da uspješno dovrši jesenski dio sezone.

U utorak navečer je na Maksimiru sastanak održao Izvršni odbor Dinama. Tim se povodom dopredsjednik kluba Dubravko Skender obratio medijima. Veliko je pitanje bila budućnost trenera Nenada Bjelice na Maksimiru, a Skender je rekao: "Cijeli izvršni odbor čvrsto stoji uz trenera Nenada Bjelicu, stručni stožer i igrače. Čvrsta je podrška u ovom trenutku, razgovarali smo o predstojećim utakmicama. Situacija se mijenja u poslovnom svijetu, pa i u sportskom."

"Kao što je rekao naš kapetan Arijan Ademi: 'Na treneru i igračima je da pobijede u svim utakmicama do kraja godine.' Pokazao je da je pravi lider i u ovom teškom trenutku za plavu vojsku, izašao je pred javnost u Splitu, a nije ni igrao. Kapetane, svaka čast! I IO i sportski sektor i trener i sportski direktor, svi su svjesni situacije u kojoj smo, rezultatom ne možemo biti zadovoljni, ali mi smo Dinamo, ne jadikujemo, ne drhtimo. Imali smo probleme s ozljedama, čvrsto vjerujemo u momčad, imamo isti cilj, a to je dvostruka kruna i ulazak u Ligu prvaka. Navijači ne moraju biti zabrinuti, molimo ih da budu kao do sada plava Dinamova obitelj, koja se drži zajedno i kad je teško. U klubu je intenzivna komunikacija igrača međusobno, odlična je atmosfera između igrača, trenera, sportskog direktora, a mi ostali radimo na svim poljima. Slijedi prijelazni rok, pripreme su u tijeku, pojačanja ovise o sportskom sektoru i treneru", kaže Skender.

Otkrio je planove za Martina Baturinu. "Da, i za više igrača svakodnevno dobivamo ponude, svaki tjedan po nekoliko. Drago nam je da su u izlogu, da se vidi napredak kroz igru. Ove zime ne postoji nikakva šansa da ga prodamo! Siguran sam da ćemo zadržati momčad do kraja sezone", kaže čelnik Dinama.

"Pojačat ćemo se na skupštini 12. prosinca, IO je dobio informaciju i predlaže skupštini da u NO uđu Branko Lesjak, Slavko Tešija i Saša Pavličić Bekić. Dinamovci, ljudi s integritetom, nije bitno čiji su izbor, razgovarali smo i interes Dinama je svima na prvom mjestu", rekao je dopredsjednik Dinama.

Nekoliko je riječi rekao o stadionima. "Napokon su veliki pomaci, došla je pravomoćna građevinska dozvola za Kranjčevićevu, pokrenuta je javna nabava, Grad je uključio i klub i uvažio naše sugestije. I dalje svakog tjedam razgovaramo s Vladom RH i Gradom oko novog Dinamova stadiona i vjerujem da ćemo uskoro imati dobre vijesti."