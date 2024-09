Krvava makljaža u Osijeku uoči utakmice Hrvatske: Žestoka tučnjava naših i poljskih navijača

Nemile scene dogodile su se uoči utakmice drugog kola po skupinama A divizije Lige nacija između Hrvatske i Poljske na Opus Areni. Sportske novosti pišu da se dogodio krvavi obračun hrvatskih i poljskih navijača na promenadi kraj Drave, nedaleko od Hotela Osijek u kojem je boravila hrvatska reprezentacija, skupina od pedesetak mlađih navijača hrvatske reprezentacije napala je manju skupinu poljskih navijača.

>> Ovako izgleda Modrićev penthouse u centru Zagreba. Vatreni je platio bogatstvo

Došlo je do fizičkog obračuna, do žestoke tučnjave u kojoj je bilo i krvi, no policija je brzo intervenirala i spriječila još veći incident. Ima uhićenih, a iz policije najavljuju da će kasnije objaviti detalje o njihovom broju te o svim detaljima sukoba.

VEZANI ČLANCI:

Prema neslužbenim informacijama, alkohol je bio glavni razlog ove tučnjave. U isto vrijeme je naša je reprezentacija bila smještena u Hotelu Osijek i oni o tome nisu imali saznanja. Isto tako, bivši trener Rijeke i Gorice Željko Sopić prolazio je u blizini šetnice dok je trajao okršaj navijača, ali nitko na njega nije obraćao posebnu pažnju, tako da srećom nije nastradao.