Kramarić je pregovarao transfer u Bayern. Jedna stvar je zaustavila senzacionalni posao

Iako njegov Hoffenheim s pobjedom i dva poraza drži tek 14. mjesto ljestvice u Bundesligi, hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić puni mreže suparnika. Od pet golova koliko ih Hoffenheim ima, Kramarić ih je zabio četiri. 33-godišnjak je za klupski podcast otkrio kako je prije četiri umalo završio u minhenskom Bayernu. "Bila su tri razgovora s mojim agentom. Kada govorite o jednom od najboljih klubova na svijetu kao što je Bayern, to je nešto posebno", rekao je hrvatski napadač.

Kramarić u dresu njemačkog kluba ima 288 zabilježenih utakmica u kojima je zabio 136 golova i 57 asistencija. Do transfera nije došlo jer je Hoffenheim tražio 40 milijuna eura, što je veća cifra od one koju je Bayern nudio. U to vrijeme je počeo i kaos sa korona-virusom zbog kojeg su klubovi bili u velikim financijskim minusima. Tako su u Bayernu pažljivo pazili na cifre koje će nuditi za željene igrače, pa su ipak odlučili otkazati transfer.

"Na kraju se nije dogodilo. Ostao sam ovdje. Ne kajem se. Možda je bolje biti prvi u Hoffenheimu nego jedan od mnogih igrača u Bayernu", kaže Kramarić kojem je najveća želja bila igrati s dugogodišnjim igračem Bayerna Thomasom Mullerom: "On je legenda, gotovo kao moj idol. Ono što radi, kako čita igru, kako komunicira s igračima je nešto posebno. Sretan sam što sam s njim mogao zamijeniti dres. On je sjajna osoba, vrhunski igrač", kaže Kramarić.

Dodao je da se nakon završetka igračke karijere namjerava posvetiti trenerskoj. Tijekom karijere je najviše vremena provodio s aktualnim izbornikom Njemačke Julianom Nagelsmannom, pa nije ni čudo što ga je izabrao kao trenerskog idola: "Julian Nagelsmann je broj 1! Bio je to poseban odnos. Treninzi ili sastanci bili su na drugoj razini. Igrali smo odličan nogomet. To je za mene bila dodana vrijednost - izjavio je.

