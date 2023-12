Košarkaš Zadra postao je fenomen ABA lige. Ovog ljeta malo je nedostajalo da preseli u Partizan

Nakon što je po peti put ove sezone izabran za najboljeg igrača tjedna u regionalnom natjecanju i na najboljem je putu da obrani naslov najkorisnijeg igrača ABA lige, zavirit ćemo u fenomen 27-godišnjeg Luke Božića.

Igrač je to koji svojim brojkama zadivljuje regionalnu košarkašku publiku iz utakmice u utakmicu, a kada Božić igra dobro onda je to za Zadar – istoimeni blagdan. Znate kako se kaže kada vam nešto ne pođe za rukom (nije svaki dan Božić), a kada je Luka dobar Zadar obično pobjeđuje one koje bi pobijediti mogao ili trebao.

Upravo se to u posljednjoj abaligaškoj utakmici i potvrdilo. Zadar je na svom parketu izgubio od čačanskog Borca jer je suparnička obrana bila usredotočena na Božića pa je Luka producirao, za sebe, ispodprosječni učinak (10 koševa, šest skokova, sedam asistencija, ali i sedam izgubljenih lopti).

Dakako, jedna slabija utakmica ne umanjuje ukupnu sliku, a ona je u slučaju ovog Bjelovarca sjajna. Ovaj dva metra visoki krilni igrač ove je sezone na prosjeku od 24,5 koševa, 8,6 skokova i 5,5 asistencija. Dakako, u domaćem prvenstvu te su brojke mnogo manje, ali za većima nema ni potrebe, jer Zadar u Favbet Premijer ligi još nema poraza.

Prvi strijelac, treći skakač

Po algoritmu valorizacije učinkovitosti uvjerljivo je prvi s 34 boda, pri čemu prvim pratiteljima Kenanu Kamenjašu (21,5) i Nikoli Topiću (20,1) bježi 12 i pol odnosno 14 bodova.

I ne samo to, Božić je uvjerljivo najbolji strijelac ABA lige ispred već spomenutog Megina supertalenta Nikole Topića (18,9) i Borčeva Ronalda Segua (16,8), igrača koji je presudio Zadranima u posljednjem regionalnom nastupu. Treći je skakač i šesti asistent regionalnog natjecanja, a kada se sve to zna mnogi će si postaviti pitanje "pa kako je taj igrač i dalje u Zadru".

Uostalom, ovog je ljeta malo nedostajalo da Luka preseli u redove aktualnog abaligaškog prvaka Partizana. O tome je govorio za jedan srpski portal nakon što je, u utakmici protiv Splita, ostvario tek treći triple-double u povijesti regionalne lige. On je tog dana upisao 28 koševa, 14 skokova i 10 asistencija, a njegovi prethodnici Chester Mason (12-11-10) i Feliks Kojadinović (12-10-12) tome nisu bili blizu.

– Istina je da je bilo kontakata s Partizanom. Nazvao me trener Željko Obradović. Bili smo i blizu dogovora, ne bih iznosio detalje. Bio sam blizu, nije se dogodilo i to je to. Bog najbolje zna zašto se nije dogodilo.

Osim Svevišnjega, u toj odluci možda je pomoglo i loše Lukino iskustvom s odlaskom u Budućnost, nakon prvog (dvogodišnjeg) mandata u Zadru. Među "đetićima" dobio je prilično ograničenu rolu pa je u 15 utakmica prosječno knjižio 3,5 koševa i 1,5 skokova. A u momčadi još višeg ranga, u standardnom euroligašu visokih ciljeva, imao bi zacijelo sličnu ulogu, ni približnu onoj koju sada ima u Zadru. Uz trenera (Danijel Jusup) koji znalački koristi sve njegove kapacitete.

A njihova, za obojicu, produktivna suradnja započela je u, danas nepostojećem, Košarkaškom klubu Zagreb. S 20 godina bio je drugi strijelac najvišeg hrvatskog ranga (22,8 koševa), ali je već tada s prosjekom od sedam skokova i šest asistencija naznačio i svoju svestranost.

Tandem Jusup – Božić sklopljen je i u Širokom, u čijoj je majici, igrajući Drugu ABA ligu, Luka ostvarivao prosječno 21 koš i sedam skokova. Vrsni trenerski zanatlija maksimalno je koristio potencijal ovoga snažnog krilnog igrača s osjećajem za skok i asistenciju. A kako je Božić u međuvremenu popravio svoj šut, suparnički treneri više se ne usude ostaviti ga samog i tretirati ga koncepcijskim rizikom.

U svojim formativnim godinama Luka Božić imao je priliku postati igračem koji će Hrvatskoj, protiv američkih vršnjaka, donijeti naslov svjetskog prvaka. Zbilo se to na Svjetskom prvenstvu U-19, u čijem je finalu, tri sekunde prije kraja, Božić kod 66:67 imao dva slobodna bacanja. Pogodio je jedno i odveo Hrvatsku u produžetak, kojim je dominirala momčad koju su činile današnje NBA zvijezde Jason Tatum i Jalen Brunson.

Izbornik te reprezentacije bio je Ante Nazor, koji taj promašaj ni danas Luki ne predbacuje:

– Ne valja od toga raditi dramu. To jest bila čista situacija, no i mnogo veći igrači znali su u takvim trenucima promašiti. Košarka je ipak sport kontinuiteta, a ne jednog poteza. Uostalom, na istom se natjecanju dogodila ona glasovita Slavičina blokada Tatumu, a taj se naš igrač kasnije nije snašao u karijeri.

Na našu tezu da su trener Jusup i igrač Božić idealan spoj i da Božić u karijeri neće tako lako naići na trenera koji će igru nasloniti na njega, Nazor kaže:

– Zadar jest naš najozbiljniji klub, Jusup najozbiljniji premijerligaški trener, a Božić najozbiljniji igrač u domaćim vodama. No, je li to relevantno za nešto više? Ako nemaš hrabrosti izgubiti obalu iz vida, nećeš nikad otkriti čari otvorenog mora. Božićev iskorak mora biti povratak u reprezentaciju i to bi mu bio novi ozbiljan test.

Hezonja na istoj poziciji

A kad smo već kod reprezentacije i Božića, o tome je već bilo polemika, a potaknuo ih je tadašnji v. d. izbornika (i tadašnji sportski direktor Saveza) Aco Petrović. A on se pitao kako bi na timsku "kemiju" utjecalo kad bi igru reprezentacije podredio Božićevu načinu igre.

– Neću se vraćati na stare polemike. Uostalom, ako već na toj poziciji imamo možda i najdominantnijeg igrača u Europi, a to je Mario Hezonja, onda je logično da će svatko dati prednost Hezonji. Mario je na višoj razini od onoga što igra Božić i adaptivan je i snažan pa može pokrivati svih pet pozicija. Osim toga, u reprezentaciji ne igrate 40 minuta nego igrate dva puta po šest, sedam minuta i ako vam ide dobro nastavljate, a ako ne, pitanje je hoćete li dočekati drugi ulazak. Stoga se tu postavlja hipotetsko pitanje može li u reprezentaciji postojati nekakav takav balans.

Može, dakako, ako bi Božić bio spreman prihvatiti takvu ulogu, o čemu bi s njim trebalo i ozbiljno porazgovarati.

– Da bismo bili uvjereni u fenomen Luke Božića i da bismo tu mogli dati konačnu ocjenu, on se mora odmaknuti od trenera Jusupa, što se možda nikad neće ni dogoditi. A trebali bismo vidjeti može li on takav način igre nametnuti i kada bi otišao iz Jusupova sustava. Bilo bi zanimljivo vidjeti statistički koliko Zadrovih posjeda lopte kontrolira Luka Božić i on bi zasigurno bio najveći u ABA ligi. Cijela je momčad Zadra podređena njegovim kvalitetama, Jusup je pronašao takav model igre, a svi su ostali slijed selekcije sastava koji bi mogao funkcionirati. No, ne treba griješiti dušu, Božić iz godine u godinu radi na sebi. Iako ima lošu mehaniku šuta, on na njemu radi i ne smijete ga ostaviti samog. Radi i na razigravanju s unutarnjih pozicija, iz igre leđima košu.

A kad je tako, mi bismo ga doista rado vidjeli na Sesarovu popisu, kako za dvije kvalifikacijske utakmice u veljači (protiv Francuske i Cipra), tako i na ljeto na olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Grčkoj. Božić nije ni najbrži, ni najskočniji, ni najsnažniji, a nije ni najbolji šuter, ali je vrlo iskoristiv igrač i na višoj razini od ove na kojoj sad igra.

Osim toga, ne zaboravite da je riječ o visoko motiviranom i radno discipliniranom igraču koji je cijelu sezonu (za vrijeme pandemije koronavirusa) proveo radeći na sebi. Trenirao je tri puta dnevno, a s obzirom na to da nije imao klub, činio je to na vanjskim košarkaškim igralištima i spravama za "street workout". Priznat će da je u tim trenucima sam sebe pitao "kad će ovo završiti, da dođem u neki klub da se odmorim". I srećom, dospio je u Široki, a potom i u Zadar, gdje se, dakako, nimalo ne odmara već rudarski vuče za sebe i svoju momčad. I stratega koji mu je, životno, mnogo više od trenera.