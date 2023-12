Split na Baldekinu uvjerljivo svladao Šibenku u zadnjoj utakmici 12. kola prvenstva

PROBLEMI

Cibonu zbog duga ne može voditi novi trener, a pomoćnik bi mogao napustiti klub

A u klubu je oko imenovanja novog trenera došlo do razilaženja, a to nije prvo, između direktora Tomislava Šerića i sportskog direktora Dalibora Bagarića. Šerić je zagovarao Krasićev ostanak, a Bagarić je pak htio iskoristiti priliku na tržištu i dovesti mladog i perspektivnog trenera, a to 31-godišnji Dino Repeša doista i jest