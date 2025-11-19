Katalonija i Palestina igrale prijateljsku utakmica, publika ih podržava, podršku dao i Pep Guardiola

Nogometna reprezentacija Katalonije pobijedila je Palestinu s 2-1 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Barceloni pred 30.000 gledatelja. Baš kao i krajem prošlog tjedna, kada je Palestina gostovala u Baskiji, susret je počeo minutom šutnje za više od 69.000 palestinskih žrtava koje je ubila izraelska vojska.

"Nogomet za mir", pisalo je ispred zagrljenih igrača dviju momčadi uoči utakmice na olimpijskom stadionu Montjuic.

Katalonci su poveli već u četvrtoj minuti pogotkom 34-godišnjeg Iliea Sancheza, veznjaka američkog Austina, a u 27. minuti su povisili vodstvo autogolom Mahajne. Dvije minute kasnije smanjio je 27-godišnji ofenzivni vezni Moustafa Zeidan, igrač norveškog Rosenborga.

Publika, s katalonskim i palestinskim zastavama, pljeskala je i bodrila obje momčadi.

"Ova utakmica nam je puno značila. Vidjeli smo da puno ljudi podržava Palestinu", izjavio je 24-godišnji palestinski desni bek Emilio Saba.

"Nogometno gledano, ovo je visoka razina igranja što nam pomaže da budemo bolji", dodao je.

Katalonski 18-godišnji veznjak Marc Bernal, igrač Barcelone, rekao je da je to za njega bio poseban dan.

"Ovo je bio i poseban dan za Palestinu i Kataloniju pa sam sretan što sam igrao", izjavio je.

Najveće katalonske zvijezde, poput Danija Olma, nisu nastupile jer su s reprezentacijom Španjolske igrale istovremeno protiv Turske kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo. Ulaznice su se prodavale po cijeni od 5 do 15 eura, a sav prihod namijenjen je uništenom i opkoljenom Pojasu Gaze. Susret je prenosila katalonska javna televizija TV3.

Podršku odigravanju ove utakmice dao je katalonski trener Pep Guardiola, koji u Manchester Cityju trenira hrvatske reprezentativce Matea Kovačića i Joška Gvardiola.

"Svaki put kad pomislim što se događa s narodom Palestine, shvatim da ga je cijeli svijet napustio “, rekao je 54-godišnji Guardiola za katalonski radio RAC1.

Optužio je Izrael da provodi genocid nad Palestincima, a međunarodnu zajednicu da to dopušta.

"Zamišljam ljude tamo koji čekaju da mi mrdnemo prstom, da nešto učinimo, a nitko nije učinio apsolutno ništa. Apsolutno sam na strani Palestine, nevinih ljudi koje svakodnevno ubijaju", rekao je trostruki osvajač Lige prvaka.

Guardiola je u ranijim istupima rekao da se zalaže i za pravo Katalonaca na referendum o neovisnosti od Španjolske. Reprezentacija te autonomne pokrajine sa 7,5 milijuna stanovnika ponekad igra prijateljske utakmice.