Kapetani bi zbog trake duginih boja mogli dobiti žuti karton? FIFA je jasna

Kapetani devet reprezentacija trebali bi na Svjetskom prvenstvu u Kataru nositi trake u duginim bojama. No, za takvu bi odluku mogli platiti cijenu.

Ne radi se o nezadovoljstvu zemlje-domaćina, već o njihovim propisima, s kojima kapetanske vrpce nisu u skladu.

- Na turnirima pod okriljem FIFA-e svi sudionici utakmice moraju nositi odjeću i opremu koju pruža FIFA. To uključuje i posebne ambleme posvećene natjecanju koje također odobrava FIFA - stoji u pravilniku FIFA-e, prema kojem bi se nošenje šarene trake smatralo prekršajem.

FIFA now issuing its own armbands with social awareness messaging to captains - after England and Wales were among some European teams announcing they would wear One Love armbands pic.twitter.com/dkRPEMYVAc