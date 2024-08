Kanadski mediji: 'Sigur se obećao Hrvatskoj, a onda nije pozvan za utakmice Lige nacija'

Niko Sigur (20) odlučio je zastupati kanadsku nogometnu reprezentaciju. Iako je igrao za hrvatsku U-21 reprezentaciju i mnogi su zazivali njegov dolazak među vatrene da bude konkurencija Josipu Juranoviću i Josipu Stanišiću na poziciji desnog beka, ipak je izabrao zemlju u kojoj se rodio i odrastao. "Bila mi je čast predstavljati Hrvatsku, koja je nogometna velesila i koja je domovina moje obitelji, no s odmakom vremena osjetio sam da želim predstavljati zemlju u kojoj sam odrastao i započeo nogometnu karijeru, Kanadu", objasnio je svoju odluku web stranicu HNS-a.

Sigur iza sebe ima devet nastupa za mlade vatrene u kojima nije zabio nijedan gol. Bio je dio generacije koja je igrala na Euru U-21 2023., gdje se Hrvatska nije proslavila osvojivši samo jedan bod i ne postigavši nijedan gol u grupi s Ukrajinom, Španjolskom i Rumunjskom.

Niko je, kako Večernji doznaje, u posljednje vrijeme u intenzivnom kontaktu s izbornikom kanadske A selekcije, Amerikancem Jessejem Marschem. Taj 50-godišnji trener, koji je u Leipzigu vodio Gvardiola i Olma, počeo je raditi intenzivan pritisak na Sigura, najavivši mu kako mu već sada jamči poziciju u prvih 11 Kanade. Marsch je već počeo uigravati momčad za Svjetsko prvenstvo 2026., kojemu je Kanada domaćin (zajedno s SAD-om i Meksikom), a kako će se utakmice SP-a igrati i u Sigurovu rodnom zavičaju Vancouveru, mladić je i iz sentimentalnih, ali i nogometnih razloga prihvatio Marschevu sugestiju.

Pritom je objektivno sagledao i svoju perspektivu u hrvatskoj A reprezentaciji, a ona nije ružičasta; na poziciji desnoga braniča zacementirani su Juranović i Stanišić, a i u veznom redu je poprilična jaka konkurencija, pa bi se Sigur u Hrvatskoj načekao za dres u prvih 11.

O njegovoj odluci raspisali su se i kanadski mediji. "Kanada ga je pratila neko vrijeme i izravno mu se obratila u svibnju 2023. dok je John Herdman bio izbornik. Sigur se tada obećao Hrvatskoj. Međutim, izostavljen je iz njihove momčadi za nadolazeće utakmice UEFA Lige nacija u rujnu, a budući da nije igrao za njihovu seniorsku momčad, još uvijek nije dužan predstavljati ih do kraja svoje karijere", pišu kanadski kolege, koji se pozivaju i na utjecajni The Athletic. On izvještava, naime, da je odlučujući faktor da se Sigur odluči za Kanada bio - nedostatak prilika u hrvatskoj reprezentaciji.

Tamošnji mediji zadovoljni su odlukom Hajdukova nogometaša. "Novi izbornik Jesse Marsch od preuzimanja funkcije nije prestajao pričati o potrebi da se privuče više kvalitetnih igrača s dvojnim državljanstvom kako bi reprezentacija bila što konkurentnija do 2026. godine kada je Svjetsko prvenstvo na Sjevernoameričkom kontinentu. Sada je dobio prvog igrača u Niki Siguru", pišu.

