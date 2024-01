Kameni izborio dvije velike pobjede, Huklek se ozlijedio u drugoj borbi

Prvog dana natjecanja u hrvanju grčko-rimskim stilom, na zagrebačkom turniru Grand Prix Ranking Series, od hrvatskih predstavnika najviše je napravio Antonio Kamenjašević. On je dogurao do trećeg kola u kojem se Iranac sa srpskom putovnicom, bivši svjetski prvak, Ali Arsalan za njega pokazao prevelikom preprekom (0:11).

A u prvom kolu, Kameni je deklasirao iranskog prvaka Amira Abdija kojeg je, u parteru, izvrtio za pobjedu tehničkim tušem (11:3) koji se proglašava uvijek kada netko od boraca ostvari prednost od osam bodova.

I u drugom nastupu, naš olimpijski kandidat, borio se jako dobro i pobijedio vrlo kvalitetnog Gruzijca Lomadzea (3:2), europskog doprvaka iz 2020. godine.

No, onda se Kamenjaševiću dogodio defenzivni "blackout" i Arsalan ga je, u parteru, izvrtio za 11:0 nakon samo minutu i 45 sekundi borbe. Nakon tog brzinskog poraza, naš hrvač ni sam sebi nije mogao objasniti što mu se dogodilo:

- Bolji dio mog hrvanja je obrana u parteru a meni se ovo dogodilo baš u tom dijelu borbe. Prve dvije borbe imao sam odličnu obranu i ja doista ne znam što se dogodilo da protiv Arsalana nisam pronašao rješenje. No, on me izbacio iz moje defenzivne ravnoteže i uvjerljivo pobijedio.

Inače, Kamenjašević bi trebao biti jedan od hrvatskih aduta na olimpijskim kvalifikacijskim turnirima od koji je prvi, onaj europski, u Azerbajdžanu a drugi, svjetski, u Turskoj. Kako se probiti do Pariza?

- Prve dvije borbe mi govore da ja to mogu a ova treća mi kazuje da imam još jako puno prostora za raditi. Inače, u ždrijebu moje kategorije pojavila su se 43 hrvača što je, čini mi se, čak i više od posljednjeg Svjetskog prvenstva.

A olimpijski kandidat je i Ivan Huklek koji je jučer doživio novi peh. Naime, nakon što je u prvom kolu tehničkim tušem pobijedio Švicarca Rainera Betscharta (9:1), kojeg je dvaput bacio tehnikama vrijednim po četiri boda, Huklek se u drugoj borbi ozlijedio.

Već u prvoj rundi borbe protiv Rusa (pod neutralnom zastavom), Milrada Alizarjeva, Hukleku je iz zgloba iskočio palac stajne noge s koje je pokušavao izvesti zahvat bacanja.

- Nakon što mi je palac iskočio iz zgloba prvi put, ja sam ipak pokušao nastaviti borbu. No, već u sljedećoj akciji osjetio sam ponovo bol jer je palac ponovo iskočio i morao sam predati borbu. Više od ozljede kao takve, ljuti me to što nisam imao mogućnost boriti se protiv bivšeg mlađeseniorskog prvaka svijeta što bi, vjerujem, bila jako dobra borba.

Nažalost, nije ovo Hukleku prva ozljeda u karijeri koja mu prijeti neodlaskom na velika natjecanja.

- Kad su me pitali jesam li zdrav, ja sam rekao da jesam i evo opet mi se dogodila neka ozljeda.

I u Huklekovoj kategoriji (87 kg) konkurencija je bila iznimno jaka što je on ilustrirao sljedećim primjerom:

- Za razliku od kontinentalnih i svjetskih prvenstava gdje iz jakih zemalja može nastupiti samo po jedan borac na ovom turniru ih mogu imati tri. Tako se i dogodilo da su u moj kategoriji Mađari imali dva borca najviše svjetske klase, aktualnog svjetskog i svjetskog prvaka.

Huklek se nada da će magnetska rezonanca prema njemu biti milostiva i da mu neće urušiti olimpijske snove. Jer, ako mu u palcu nije ništa popucalo, mogao bi se vrlo brzo vratiti treninzima. No, ako se mehanička šteta dogodila ,onda će oporavak ići puno sporije.

U kategoriji do 87 kilograma nastupili su još i Vjekoslav Luburić i Tomislav Brkan. Luburić je izgubio od Gruzijca Bolkvadzea (1:9) dok je Brkan pružio dobar otpor Bjelorusu Yarashevichu (8:11).

Inače, posljednjeg dana natjecanja hrvačica nastupile su obje hrvatske predstavnice i obje su završile nastup u prvom kolu. Iva Gerić (62 kg) protiv Šveđanke Johanne Lindborg (0:10) i Veronika Vilk protiv Kineskinje Qian Jiang (0:11). Kako njihove protivnice nisu dospjele do finala, nisu ih povukle u repasaž, pa su naše cure bez druge prilike.

Za 17-godišnju Veroniku ovo je bilo vatreno krštenje u ovoj konkurenciji nakon kojeg je rekla da se s ovim iskustvom, a ono se odnosi i na sudar s većom tjelesnom snagom seniorski, ide spremati za ovogodišnje juniorsko svjetsko i europsko prvenstvo.