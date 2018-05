Jurčević: Sada kad više nisam u klubu to mogu napokon reći

Nikola Jurčević nakon 65 dana dobio je otkaz u Dinamu, a umjesto njega na klupu je sjeo Nenad Bjelica.

– Na jedan način me takva odluka iznenadila, ali na drugi i nije jer znam sve mehanizme i kako stvari funkcioniraju. Bilo mi je jako teško to prihvatiti jer sam to doživio kao osobni poraz i neuspjeh. Ja nisam u Dinamo došao zbog karijere ili iz financijskih razloga. Ovo je moj grad i moj klub, za koji navijam otkad znam za sebe. Ne bih želio zvučati patetično, ali moj životni i sportski cilj bio je napraviti nešto s Dinamom – rekao je za Index Jurčević koji je istaknuo da ne bježi od odgovornosti te ističe da ne traži alibi.

Jurčević ističe da je mu je žao što nije dobio priliku privesti sezonu kraju i napravitii plan za sljedeću, a otvoreno je progovorio i o atmosferi oko kluba.

– Nisam to prije želio potencirati, ali evo, sad kad više nisam u klubu mogu. Dinamove utakmice, osim medijskog, nemaju nikakvog značaja. Tu nema gledatelja, nema atmosfere, ničega. Jedino o čemu se nakon svake utakmice priča jest trener, taktika, igrači i uglavnom se kritizira. Čak i kad smo osvojili naslov tako kako već jesmo, piše se da je Dinamo najlošiji prvak ikada. Stalno smo u nekoj defenzivi, moramo se pravdati. To su nenormalni uvjeti.