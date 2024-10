Jug osvojio 72. trofej, a trener Kobeščak odahnuo: "Uh, u pravi trenutak smo prekinuli niz poraza"

Nakon lutrije peteraca, vaterpolisti Juga pobijedili su splitski Jadran (16:15, 10:10) i tako u trećem izdanju ovog natjecanja, na šibenskom bazenu Crnica, osvojili Superkup. Pobjednik nacionalnog Kupa nadjačao je tako aktualnog državnog prvaka koji je u dosadašnjem dijelu sezone izgledao bolje od Dubrovčana koji su, pak, prekinuli niz od tri poraza.

Pored toga, jugaši su osvojili 72. trofej u bogatoj povijesti kluba koji je i najveći proizvođač vrsnih vaterpolista u Hrvatskoj pa tako i sada ima nekoliko obećavajućih momaka.

Kod pobjednika golgeterski su prednjačili reprezentativci Žuvela (3) i Joković (3) a dvaput je precizan bio Zvono dok je vratar (i kapetan) Toni Popadić upisao 13 obrana što mu je donijelo i naslov igrača utakmice. Među jadranašima najviše je zabio Butić (4), ali iz 14 pokušaja, a po dva pogotka uknjižili su Fatović i Marinić Kragić koji je promašio peterac (vratnica) iz šeste serije za slavlje suparnika.

A do raspucavanja je došlo nakon vrlo uzbudljivih posljednjih 17 sekundi. Naime, najprije je Burić doveo jugaše u vodstvo (10:9) da bi u posljednji napad jadranaša krenuo i vratar Bijač i baš kad je izboren igrač više, i kada se Bijač krenuo vraćati na svoja vrata, dvije i pol sekunde prije isteka osnovnog dijela igre Butić je izjednačio (10:10).

U prvoj seriji peteraca svi su izvođači bili precizni a kada je krenula nova serija Žuvela je zabio a Marinić Kragić pogodio je vratnicu. Zanimljivo je a su jadranaši većinu svojih peteraca zabili gađajući malo ispod vratnice, uz začuđujuću preciznost u tome, no onda je jedna lopta ipak završila na vratnici.

- Sezona nam je krenula turbulentno, puno je utakmica i zahtjevno je. Iako nam ovaj trofej, jer on hijerarhiji trofeja nije na najvišem mjestu, neće spasiti našu sezonu važno nam je da smo prekinuli niz od tri poraza zaredom. Bilo je važno zaustaviti i dobro je što smo to učinili u utakmici za trofej. Ovo je jako dobro i za mirnoću i samopouzdanje prvenstveno mladih igrača a ovdje nismo bili kompletni jer nije bilo Pavlića. No, naša najbolje utakmica ove sezone. Utakmica sama po sebi bila je zanimljiva ali i kvalitetna a karavana ide dalje. Već u subotu gostujemo kod Primorca a potom u Bresciji.

O kvaliteti predstave izbornik Ivica Tucak imao je ponešto drugačije mišljenje.

- Bila je uzbudljiva i izuzetno zanimljiva utakmica, neizvjesna, no budimo iskreni ne odveć kvalitetna. U ruletu peteraca Jug je zasluženo pobijedio jer je i tijekom utakmice nekako bio, za nijansu, bliže pobjedi. Svidjela su me kod Juga tri-četiri mlada momka, vidi se da tu ima puno materijala i za budućnost našeg vaterpola.

A što o tim igračima kaže njihov trener koji je debitantu Petru Kulašu iskazao povjerenje da puca peti peterac u raspucavanju istih.

- Ja sam trener, meni svi moraju igrati. Pucali su Zvono i Kulaš. Možda je to bilo iznenađenje. Nije bilo Burića u igri no mislim da bih njih dvojicu izabrao i da je Rino bi u igri. Danas je bila takva situacija a tko zna kakva će biti sljedeći put, možda bude peterac pucao rezervni vratar. U sezonu smo ušli s momčadi koju razvijamo za budućnost no očekuje se i da dobro igramo i da se ostvaruju rezultati.

S doprinosom mladih (su)igrača zadovoljan je bio i kapetan Juga i najbolji igrač susreta Toni Popadić:

- Teška utakmica no drago mi je što smo se držali dogovora. MVP ove utakmice bila je naša obrana koja je funkcionirala dobro. Dali smo sve što smo imali u obranu a u napadu što god da se dogodi i takav nas je pristup nagradio. Konačno smo odigrali jednu pravu utakmicu ove sezone jer dosta se mučimo s formom, i ja i momčad. Puno je tu mladih, novih, igrača koji prvi put igraju ovakve utakmice i ovo će nam dobro doći za ostatak sezone.

Nakon dvoboja odlučenog petercima, trener pobijeđenog sastava Jure Marelja ovako je prokomentirao zbivanja u bazenu.

- Utakmica s dosta preokreta u koju smo ušli loše. Nakon što smo zaostajali dva pogotka, vratili smo se u utakmicu s dobrim napadačkim potezima. U jednom trenutku nas je nepotrebno uhvatila nervoza, imali smo neke ishitrene reakcije koje su nas stajale mirnijeg završetka utakmice. Na kraju smo imali i sreće da zabijemo pogodak za peterce no Jug je potpuno zasluženo pobijedio.