Jovićević: Modrić kao da pleše s loptom, njegov nastup sve mijenja

Hrvatski trener na klupi Šahtara, Igor Jovićević, najavio je dvoboj četvrtog kola Lige prvaka protiv rekordera natjecanja Real Madrida. Prva utakmica ova dva kluba završila je 2:1 u korist Španjolaca, a sada će Jovićević biti pametniji u uzvratu.

Sevilla ima samo bod

- Puno smo toga dobrog napravili. Zabili smo iz akcije u 10 dodira a da igrači Reala nisu dodirnuli loptu. To uopće nije lako. Njima je potrebno malo da vas ubiju. Mogu vas pustiti da igrate, ali kvalitetom ubijaju u tranziciji. Ne zanima ih koliko je to atraktivno, znaju da je ubojito - osvrnuo se strateg Šahtara na prvi susret.

Ukrajinska momčad domaću će utakmicu s Realom odigrati u Varšavi.

- Ne igramo kod kuće, nije to isto. To je hendikep. Nemamo ono što imaju igrači Leipziga ili Reala, užarenost, guranje cijelog stadiona. Bit će Ukrajinaca, ljudi koji su zbog brutalnog rata morali nažalost napustiti domove, ali to nije naš stadion.

Dotaknuo se i Luke Modrića, koji je propustio prvi susret, a sada bi trebao nastupiti za Real.

- Modrićev nastup sve mijenja. Na njega je nemoguće izvršiti pritisak, on odolijeva svemu jer ima prvi dodir, dribling, kratka i duga dodavanja... A i pokretljiviji je nego lani. To je jedinstveno. U posljednje četiri godine igra nogomet života, izgleda kao da pleše. Vidjet ćemo hoće li Ancelotti rotirati momčadi, ali ni to nema veze. Igramo protiv Reala, a on će uvijek biti favorit.

U drugoj utakmici skupine F sastaju se Celtic i Leipzig. Za Škote igraju Borna Barišić i Antonio Čolak, ali u trećem kolu s 3:1 bio je bolji Leipzig.

U skupini G Kopenhagen dočekuje Manchester City koji predvodi Erling Haaland, trenutačno najbolji strijelac Lige prvaka ove sezone s pet pogodaka. Posljednja dva zabio je upravo u 5:0 pobjedi svoga kluba nad Dancima.

U istoj skupini Borussia Dortmund dočekuje Sevillu, koja dolazi s novim trenerom. Naime, nakon što je prošlog tjedna momčad Ivana Rakitića izgubila 1:4 od Nijemaca u Ligi prvaka, Julen Lopetegui dobio je otkaz.

U dosadašnje tri utakmice grupne faze Sevilla je osvojila samo bod uz gol-razliku 1:8. Zato ih od sada vodi Jorge Sampaoli, koji je ljetos napustio Marseille, a već je bio trener Seville od 2016. do 2017. godine.

Benfica u sjajnom nizu

U skupini H Maccabi Haifa dočekuje Juventus (prva utakmica 3:1 za Talijane), a PSG Benficu.

U utakmici prošlog tjedna Španjolci i Francuzi odigrali su 1:1 i taj remi produžio je sjajan niz bez poraza Rogera Schmidta u 15 utakmica kao trenera Benfice (13 pobjeda, dva remija).

No, statistika kaže da Benfica još nije uspjela slaviti u francuskoj prijestolnici u pet svojih pokušaja, od čega tri puta protiv PSG-a (jedan remi, dva poraza). Možda će sada biti drukčije.

