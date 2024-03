Josip Šimunić gotovo kroz suze progovorio o najtežim trenucima u životu, Hajduku, Dinamu, sucima...

- Vjera mi je pomogla u najtežim trenucima, a najviše kada nam je Bog uzeo malenu kćerkicu. Bila je to njegova volja a ja se nadam da ću zaslužiti u ovom životu da se jednog dana opet sretnem s njom - susprežući suze govori Josip Šimunić, bivši hrvatski reprezentativac, danas predsjednik NK Rudeš, koji je gostovao u Večernjakovoj emisiji Životne priče by Dea Redžić.

Legendarni Joe otvorio se pred našim kamerama i otkrio brojne detalje iz karijere i osobnog života, prisjetio se djetinjstva u Australiji i prvog posjeta Hrvatskoj.

- Imao sam sretno djetinjstvo, privilegiran sam što sam se rodio u Australiji, no roditelji su patili jer su daleko od svoga doma. U Hrvatsku me doveo danas pokojni Ante Pavlović iz Hrvatskog nogometnog saveza, trenirao sam kratko u Dinamu, ali nije istina da me nisu prepoznali. Htjeli su da ostanem, ali bio sam premlad i bilo je to za mene prerano’, priča Joe koji je kraj velike karijere ipak dočekao u Dinamu, ostvarivši san da konačno zaigra i u Ligi prvaka.

- To je bio i jedan od razloga zašto sam umjesto Hajduka odabrao Dinamo, a drugi razlog je moja supruga, koja je u to vrijeme studirala u Zagrebu, htio sam više vremena provoditi s njom, ispričao je Šimunić okolnosti transfera koji mu mu tada zamjerili mnogi hajdukovci, misleći da je prekršio dogovor.

- Svi koji me poznaju, znaju da nikada to ne bih napravio - otvoren je Joe.

Kako danas gleda na stanje u Hajduku, Dinamu i HNL-u, što misli o hrvatskim sucima i VAR aferi te kako bi riješio probleme u hrvatskom nogometu, pogledajte večeras u 20 sati na svim kanalima Večernjeg lista - na našem webu, Facebooku i YouTubeu.