Jose Mourinho najnovijom izjavom razbjesnio navijače: 'Očito nismo dovoljno pametni...'

Turski velikan Fenerbahče nije dobro ušao u novu sezonu. Pod kormilom "Special onea" Josea Mourinha u kvalifikacijama za Ligu prvaka zapeo je protiv Lillea te će svoj europski put nastaviti u glavnom turniru Europske lige.

Međutim, Fener je u ovosezonskoj ligi prvi put ispustio bodove igravši 2-2 u gostima kod Goztepea. Iako su na poluvremenu vodili 2-0 golovima Edina Džeke i Yousefa En-Nesyrija, Koray Gunter je u 68. smanjio na 2-1, a onda u najgorem mogućem trenutku, 95. minuti za izjednačenje i ekstazu na tribinama izjednačio je Romulo.

"Ne znamo privesti utakmicu kraju. Ne znamo kako iskoristiti sve te prilike koje bi prelomile utakmicu i nismo dovoljno pametni na terenu kada imamo vodstvo", rekao je Mourinho i dodao:

"Moram se još uvijek adaptirati na turski nogomet. Moram i svoje igrače naučiti ono što protivnici rade, a to je kako zadržavati igru i trošiti vrijeme. Moji igrači moraju se naučiti valjati po terenu, ako je to potrebno da se utakmica prekine i troši vrijeme. Moraju znati kako glumiti povrede kada je to potrebno kao što to rade i sve druge ekipe. Ako to radimo bez obzira što sudac produži šest minuta utakmicu, imamo priliku protivniku poremetiti ritam i doći do pobjede. Ne možete za ovu ligu govoriti da je poetična kada to nije, jer svi vidimo što se događa".

Naravno, kad u Turskoj favorit ispusti čistu pobjedu, nastane skandal. No, ovog puta se to dogodilo i van i terena, te usred utakmice. Mnogi navijači Fenera nisu uspjeli ući na stadion, imovina domaćeg kluba je oštećena, a predsjednik Fenera Ali Koç fizički je napadnut i izgađan predmetima s tribina.

Navijačima od svega najviše smeta slab ulazak u sezonu, ispadanje od Lillea, ispušteni bodovi protiv Goztepea te Mourinhove izjave na pressicama.

