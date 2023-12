Joos najviše pokazala u kratkom programu Zlatne piruete

Talijanka Sarina Joos vodi nakon kratkog programa u konkurenciji klizačica na 55. Zlatnoj pirueti koja se održava na klizalištu Velesajam u Zagrebu. Ova sedamnaestogodišnja klizačica, inače podrijetlom Švicarka, od ove godine nastupa za Italiju, a početkom 2023. ostvarila je sjajan rezultat osvojivši brončanu medalju na Europskom olimpijskom festivalu mladih u Italiji.

Drugo mjesto nakon kratkog programa zauzima Amber Gleen (63.09). Iskusna Amerikanka inače je tek šesta američka klizačica koja je uspjela izvesti trostruki aksel s čistim doskokom. U ožujku ove godine nastupila je na Svjetskom prvenstvu održanom u Saitami i osvojila 12. mjesto. Do trećeg mjesta nakon kratkog programa s osvojenih 58.08 bodova stigla je olimpijka Olga Mikutina iz Austrije. Iznenađujuće, prošlogodišnja osvajačica 4. mjesta na Zlatnoj pirueti, Talijanka Lara Naki Gutmann nakon kratkog programa zauzima tek 11. mjesto.

Litavci Alison Reed i Saulius Ambrulevicius (81.19) vode nakon završenog ritam-plesa trećeg dana natjecanja na 55. Zlatnoj pirueti. Prošlogodišnji osvajači drugog mjesta na Pirueti održanoj u Sisku, četvrti par Europe i aktualni osvajači sedmog mjesta na Svjetskom prvenstvu odlično su počeli nastup te nakon ritam-plesa vode u konkurenciji plesnih parova. Drugo i treće mjesto drže Amerikanci Emilea Zingas i Vadym Kolesnik (78.23) te Isabella Flores i Ivan Desyatov (72.47).

– Hrvatski klizački savez kao organizator ponosan je na to što je i ove godine, unatoč nedaćama, uspio očuvati tradiciju jednog od najstarijih natjecanja u svijetu. Bez obzira na to što već tri godine Dom sportova zbog potresa nije u funkciji i što ne možemo koristiti Ledenu dvoranu, nakon izrazito velikih organizacijskih izazova koje smo imali organizirajući posljednjih godina Zlatnu piruetu u Sisku, sretni smo da se ove godine vraća u Zagreb. Klizalište Velesajam svojim kapacitetom nije ni približno kvalitetno kao Dom sportova, no vjerujemo u naš organizacijski tim, sve smo izvrsno pripremili i sigurni smo da će svi sudionici natjecanja ponovno biti i više nego zadovoljni novim uvjetima u kojima se održava Pirueta – rekla je Melita Juratek, direktorica natjecanja.