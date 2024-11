Jones se odbio rukovati s Miočićem, zamjera mu što ga je nazvao "kučkom"

Kao i obično kada je u pitanju najavna UFC-eva presica, i ova posvećena subotnjoj borbi Stipe Miočića i Jona Jonesa bila je svojevrstan šou. A njega su u teatru Madison Square Gardena činili i navijači koji su, bez da plaćaju ulaznice, ispunili navijači koji su mahom bili na Jonesovoj strani.

A on je i začinio njihovo sučeljavanje odbivši se rukovati. Miočićeva ruka je otišla u prazno jer mu Jones zamjera što ga je nazvao "kučkom" za što se njegov suparnik, u ovoj prilici, ispričao no ni to nije pomoglo.

- Ja sam njemu iskazivao poštovanje jer svi mi poštujemo one koji prvi reagiraju u teškim situacijama kao što su policajci, vatrogasci... No, s obzirom na to kako me je nazvao ovo je postalo vrlo osobno. A kazao je da ga njegova djeca njega neće gledati kao seronju i to je bio izravan napad na mene i moju obitelj, a mene je nazvao "kučkom". Sada to moje poštovanje više nije kakvo je bilo.

A Stipe, koji u pravilu ne poseže za "trash talkom", na to je reagirao ovako:

- Borbe su uvijek osobne. Ovog časa, meni je najvažnije da sam dobio kacigu newyorških vatrogasaca jer to su pravi junaci.

A kada je to izrekao, američki Hrvat doživio je jedine ovacije te večeri. Sve ostale reakcije publike išle su u prilog borcu kojeg je i predsjednik UFC-a Dana White nazvao najvećim. A takva je bila i reakcija u prigodi sučeljavanja kada je, odbivši se rukovati, Jones poručio Stipi:

- Više nikad nemoj spominjati moju djecu.

Stipe je pak na to kazao:

- Ja se uopće niti ne sjećam da sam rekao da moja djeca mene neće gledati kao seronju a i da sam to izgovorio to nije išlo na njegov račun. A kada sam rekao "hajde kučko, dođi" on je već prilično mene isprozivao odlučivši da će mi isprašiti tur. Ispričavam se što sam branio samog sebe.

A najsnažniju reakciju večeri izazvala je pak izjava predsjednika UFC-a Dane Whitea koji je ovako odgovorio na pitanje bi li se pobjednik ove borbe trebao sučeliti s uspinjućim teškašem Tomom Aspinallom.

- Pobjednik će se svakako boriti s Aspinallom. Ako se Jon bude i dalje htio boriti, s pozicije jednog od šefova, morat će se boriti s Aspinallom.

s obzirom na to da je on bio taj koji je isticao ime Perreire, prvaka srednje i poluteške kategorije, kao sljedećeg protivnika, Jones se suzdržao od komentara.

- Moj komentar je da neću ništa reći.

U nekom čudnom sastavu, publika je izviždala Amerikanca Michaela Chandlera ne pružajući mu podršku uoči borbe s bivšim prvakom Charlesom Oliveirom. A taj Brazilac je, kao i svi Brazilci, odlučio odgovarati na portugalskom jeziku i sada je to već simptomatično da borci iz najveće južnoameričke zemlje ne žele ili ne mogu odgovarati na engleskom. A rade za poslodavca iz engleskog jezičnog područja.

Na glavnoj presici najavljen je i treći meč u kojem će snage odmjeriti Škot Paul Craig i Amerikanac Bo Nickal koji je u prijateljskim odnosima s novim (starim) predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom čiji se dolazak na priredbu očekuje. A to je dvosjekli mač za organizatore, a nije neka sreća niti za publiku, jer će razina sigurnosti biti podignuta na višu razinu. I mogućnost kretanja, i za nas iz medija, bit će ograničena.