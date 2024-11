Jedini Slovak koji je igrao u Dinamu: Vaha nije imao pojma tko sam, a bivši vatreni se brinuo o meni

Za Večernji list javio se jedini Slovak koji je ikada igrao u Dinamu, danas još uvijek profesionalno aktivni 35-godišnji Jakub Sylvestr, nogometaš kluba Komarno, posljednjeplasiranoga u slovačkoj Super Ligi od 12 klubova.

- Pri kraju sam karijere, ali još ne razmišljam o konačnom prestanku igranja iako mi je 35 godina. Dobro se osjećam, fizički sam spreman, ponekad zabijem i neki gol, i još bih želio igrati koju godinu – kazao nam je na početku Sylvestr.

Šest nastupa za Slovačku

Jakub nadimkom Kubo, koji ima i šest nastupa za slovačku A reprezentaciju, najprije se prisjetio svoga dolaska u Dinamo iz Slovana u kasno ljeto 2010. godine. Kako je došlo do tog transfera?, pitali smo Sylvestra.

- Nikad nisam pitao kako je došlo do transfera. Pretpostavljam da su me ljudi iz Dinama vidjeli u slovačkoj reprezentaciji U-21, jer sam za tu selekciju dva puta bio igrao protiv Hrvatske, ali cijele kvalifikacije za EP igrao sam dobro – to je vjerojatno bilo odlučujuće. Tada me bio iznenadio taj transfer, jer u tom trenutku nisam o transferu uopće bio razmišljao. Tog ljeta za Slovan sam igrao u kvalifikacijama za plasman u Europsku ligu protiv Stuttgarta, bila je završnica prijelaznog roka, pa niti sam tražio transfer, niti sam ga očekivao. Kada se Dinamo javio, nisam puno razmišljao, sam sam sebi rekao: "Idem tamo!".

Tko vas je dočekao u Dinamu, jeste li se osjećali kao zvijezda?

- Trener je bio Vahid Halilhodžić, a ja zvijezda? Pa kako bih se osjećao zvijezdom kada je u Dinamu bilo 10-15-20 igrača boljih od mene! Moj dolazak bio je iznenađenje za trenera Halilhodžića. On je dočekao Fatosa Beqiraja i mene, i u prvom razgovoru nam kazao kako "ne zna tko smo, što smo, ali tu smo, i vidjet ćemo što će biti dalje s nama." Meni je to bilo OK, ja sam bio sretan da sam došao u veliki klub i da ću se u njemu boriti za svoju poziciju. S vremenskim odmakom sam još više shvatio Dinamovu veličinu.

Koliko ste igrali kod Halilhodžića?

- Kod njega sam igrao dosta, ali samo u domaćim natjecanjima, budući da nisam imao pravo nastupa u Europi. Prva godina je bila dosta dobra (21 nastup, 2 pogotka, 4 asistencije, nap.a.), a kada je za trenera došao Kruno Jurčić, on me bio "izbrisao". Kod njega nisam igrao puno u prvenstvu (11 nastupa, nap.a.), dok u Ligi prvaka nisam uopće igrao. Onda je došao Čačić, pa sam igrao malo, i tada sam shvatio da je vrijeme za odlazak. Proveo sam u Dinamu dvije godine. Iskustvo da sam mogao biti dio Dinamove svlačionice, igrač tog kluba – za mene je bilo čudesno. Dinamo je ogroman klub, stoga sam ponosan da sam jedini Slovak koji je u njemu igrao. To nije mala stvar. Ne znam zašto više Slovaka nije bilo o Dinamu. U Dinamu sam najbliskiji bio s Beqirajem – koji je isto bio mlad, usto i stranac kao i ja – te s Mikijem Badeljem, s njima sam ostao u kontaktu i nakon odlaska. Miki se kao domaći igrač "brinuo" o meni. Sada sam malo u kontaktu i s Pokrivačem i Ibanezom.

Dinamo je 20. studenog 2010. godine svladao Hrvatski dragovoljac u Kranjčevićevoj sa 6:0, a vi ste Mateu Kovačiću namjestili njegov prvijenac u karijeri. Sjećate li se tog pogotka?

- O da, naravno. Puno su me to puta pitali, jednom i iz Fife kada su radili Kovačićev profil. Taj gol je poseban: centaršut sam bio izveo rabonom, a Kova je zabio glavom, imao je samo 16 godina. U toj utakmici imao sam još dvije asistencije, zato je se jako dobro sjećam - odgovorio je Sylvestr.

Gledate li sada Dinamo?

- Utakmice baš ne gledam, ali pratim rezultate, znam što se događa.

Jesu li vas iz Slovana ili iz Dinama zvali na utakmicu u Bratislavu?

- Nisu me zvali ni Slovan, ni Dinamo, ali bit ću u na utakmici u Bratislavi kao sukomentator na televiziji.

U Hrvatskoj se govori da je Slovan velika Dinamova šansa za bodove?

- Razumljivo mi je to da dinamovci tako razmišljaju, da im je Slovan jedan od lakših suparnika, ali na isti način razmišljamo i mi u Slovačkoj o Dinamu. Kada vidim raspored Slovana nakon Dinama – Milan, Atletico, Stuttgart, Bayern – onda naravno da mislim da je Dinamo naša najveća prilika za bodove, ali istodobno znam da to neće biti nimalo lako. Dinamo je još uvijek veliki favorit protiv Slovana. Bez obzira na to što Dinamo nije kompletan, no kompletan neće biti ni Slovan. Šansa Slovana je što se igra kod kuće, bit će pun stadion, bit će dobro navijanje.

Ali dolaze i BBB, dobro ste ih upoznali u Zagrebu?

- Znam kako Boysi dobro navijaju, ali ovdje će ipak biti u manjini. Uglavnom, sigurno će atmosfera biti bolja nego što bi bila u Maksimiru.

Najljepše u Njemačkoj

Kako vam se sviđa bivši igrač Dinama, sada Slovana Marko Tolić?

- Jako mi se sviđa! Prije ga nisam pratio, niti uopće znao za njega, a upoznao sam ga u prvom kolu prvenstva kada je moje Komarno bilo kod kuće poraženo od Slovana 1:4. Tada je Tolić namjestio dva pogotka i oduševio me! Od tada ga pratim, fenomenalan je! Tolić je jedan od najboljih igrača Slovana, uz Armenca Barseghyana, Streleca i Weissa, i zaslužio je da se Slovan s njim plasira u Ligu prvaka.

Na kraju, gdje vam je bilo najljepše u bogatoj karijeri?

- Možda u Njemačkoj, zbog kvalitete nogometa i života, potom, te dvije godine u Dinamu, i naravno u Izraelu, gdje je život bio jako ugodan – zaključio je Jakub Sylvestr, koji je osim u Slovačkoj i u Hrvatskoj igrao i u Njemačkoj (Aue, Nürnberg, Paderborn), Litvi (Žalgiris), Izraelu (pet klubova), Danskoj (Aalborg), Indiji (Chennaiyin) i Poljskoj (Resovia).