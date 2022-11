Japanci se ponovno iskazali: Svijet oduševljen potezom igrača i navijača nakon utakmice

U dvoboju 1. kola skupine E Svjetskog prvenstva nogometaši Japana pobijedili su Njemačku preokretom s 2-1 (0-1). Nijemci su poveli golom Ilkaya Gundogana iz penala u 33. minuti nakon što je vratar Shuichi Gonda srušio Davida Rauma. U 75. minuti izjednačio je nakon gužve Ritsu Doan, a potpuni preokret i senzaciju napravio je Takuma Asano golom u 83. minuti. Zanimljivo, oba japanska strijelca igraju u Bundesligi, u Freiburgu i Bochumu.

Japanci su napravili veliko iznenađenje na SP-u u Katru svladavši Njemačku s 2-1. Senzacija nije samo što su Japanci srušili jednog od favorita za naslov, već i zbog toga što su Nijemci vodili s 1-0 do 75. minute uz posvemašnju dominaciju i pregršt propuštenih prilika. Japanski izbornik je potkraj utakmice napravio nekoliko izmjena igrača, ali i sustava igre, a plod su bila dva gola i velika pobjeda nad Elfom.

Following their historical win over Germany, Japan fans stayed to clean up the stadium ❤️👏 #SamuraiBlue pic.twitter.com/ABogrUVDjg

Japanci su poznati po disciplini pa se tako na svakom natjecanju može vidjeti kako navijači, ali i igrači čiste nered koji je ostao iza njih. Nakon utakmice s Njemačkom pojavile su se snimke kako navijači čiste tribine dok ih drugi gledaju i snimaju. Objavljena je i fotografija iz svlačionice Japanaca. Inače su svlačionice pune boca, kutija za pizze i sličnih stvari, no u ovom slučaju čisto je kao u ljekarni, a sve su stvari uredno posložene. To je naravno izazvalo val pozitivnih reakcija na društvenim mrežama.

This is how the Japanese national team left their locker room after their win against Germany 👏🇯🇵



📸 @FIFAcom pic.twitter.com/C9DL6gYjrQ