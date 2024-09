Ova blamaža je Jakirovićeva krivica, a njegovi braniči ne mogu ni loptu ispucati

Mršavi remi s Rijekom na Rujevici, bolan poraz od Hajduka u Maksimiru, a onda i ova šamarčina od Bayerna u utorak na Allianz Areni ozbiljno su zaljuljali poziciju trenera Dinama Sergeja Jakirovića. Donedavno je mogao uživati u idiličnom životu u Maksimiru, čovjek nije s Dinamom izgubio utakmicu šest mjeseci, osvojio je dvostruku krunu, ušao suvereno u Ligu prvaka, već imao i bodovnu prednost u HNL–u, a onda se u nekoliko dana sve srušilo i sad se s pravom postavlja pitanje o Jakirovićevu statusu u Dinamu. Čak ni poraz od Hajduka nije bio tako strašan koliko je bila loša Dinamova igra protiv kluba koji je bio ozbiljno uzdrman klupskim borbama.

Neka udaraju po meni

– Možda nam je dobro došao taj šamar da se spustimo na zemlju nakon euforije – rekao je tada Jakirović.

No očito je to bila samo najava teškog nokauta protiv Bayerna. OK, nitko nije očekivao pobjedu, znalo se da je Bayern daleko jači, ali pretrpjeti ovakav poraz, s ovakvom igrom i rezultatom 9:2, nanijeti sramotu klubu za koji smo mislili da je ostavio teška europska vremena iza sebe, to je doista nokaut nakon kojeg će se biti teško oporaviti.

Sad je pitanje što će čelnici kluba napraviti, Jakirović je ustvrdio da i dalje ima podršku momčadi, ali pitanje je ima li je i u klupskim kancelarijama.

– Neka udaraju po meni, ali to nije pitanje za mene – odgovorio je Jakirović na upit očekuje li klupsku reakciju nakon tog debakla.

Svakako će morati odgovoriti na brojna pitanja jer više nikome nije jasno što to Dinamo igra ili želi igrati. Dok je igrao s trojicom u zadnjoj liniji i ofenzivnim bekovima i dva napadača, išlo je Jakiroviću dobro, no onda je odjednom protiv Hajduka sve vratio na četiri u zadnjoj liniji i igru s jednom špicom, da bi protiv Bayerna stavio petoricu u zadnju liniju i zaigrao s dva napadača, ali ne više s parom Petković – Kulenović, nego Petković – Pjaca. Baš je to bilo vrijeme za eksperimentiranje, a taj jadni Pjaca u ovih je nekoliko utakmica promijenio tko zna koliko pozicija. I igra s pet u zadnjoj liniji prvi put, eto baš protiv Bayerna? K tome je ideja da vratar iznosi lopte bila suluda jer su plavi sve lopte izgubili, a da nisu stigli dalje od 25 metara. Kakva je logika da Nevistić doda prvom do sebe, pa da mu ovaj, jer nema rješenja, vraća loptu i onda je Nevistić izbije bilo kamo? Kad se vidjelo da to ne ide, nije li bilo logičnije reći Nevistiću da ispucava duge lopte kod prekida, da se momčad pomakne barem do centra uz nadu da iz neke 'druge' lopte može nešto napraviti prema naprijed.

Dakle, nakon što je jedno vrijeme bio najsigurniji trener na svijetu, Jakirović je sad u ozbiljnoj opasnosti. No nije ovih 9:2 samo njegov poraz, veliki dio odgovornosti snose i igrači ili oni koji su ih doveli.

Najbolji u redovima Dinama bio je vratar Nevistić, ali zbog devet primljenih pogodaka dobio je negativnu ocjenu. Međutim čovjek je imao desetak obrana te je spasio plave da ne prime 12, 13 komada.

Internacionalna zadnja linija (Pierre–Gabriel, Ristovski, Theophile, Mmaee, Ogiwara) bila je očajna, ti ljudi ne mogu ispucati loptu ni u 'kukuruz', već je dodaju suparniku za 15, 20, 30 metara. Za to nije kriv Jakirović, nego oni, jer je očito da nemaju kvalitetu za ovu razinu nogometa. Pierre-Gabriel bio je otkriće – brz, konkretan, okomit. Da, sve to on je, ali u HNL-u, a sad se protiv Bayerna vidjelo koliko je to od prave razine jer su ga suparnici pretrčavali kako su htjeli. Theophile je ponovno bio očajan. Mmaee je po dolasku i na počecima izgledao kao čudesni stoper, on to je i u HNL-u, ali protiv ovakvih suparnika ne može ništa. Uostalom, dobro se netko zapitao: ako je tako dobar, zašto nije igrao u bojem klubu od Ferencvarosa.

Ovakav Baturina ne može nigdje

Ogiwara je ove sezone igrao jako malo, a sad je gurnut u vatru protiv Bayerna? Ajde, barem je zabio. Vezni red nije ni postojao, kad bi imao loptu, gubio ju je u sekundi. Mišić, Rog i Baturina nisu mogli ništa jer ih je bilo premalo u sredini, a ovakav Baturina ne može igrati nigdje. Uz to su svi prespori za ovu razinu nogometa, i u fizičkom i u idejnom smislu. Pjaca je opet dobio novu ulogu, odsječen kao i Petković kod kojeg se vidi ideja, ali i nemoć da je provede u djelo.

U cijelosti, Dinamo nema momčad ni igrače za ovakav nogomet, na razini kakva je Bayernova, jer plavi tu izgledaju kao amaterski veterani i dobro treba razmisliti kako dalje.

