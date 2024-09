Navijači Dinama doživjeli dramu nakon Bayerna: 'Doslovno smo se gušili'

Teško je opisati katastrofu koju je Bayern jučer priredio Dinamu. Na uvjerljiv poraz se računalo, cijeli svijet zna kolika je razlika između Bayerna i Dinama, ali primiti rekordnih devet golova ipak je previše.

Onaj tko nije gledao utakmicu si misli "bolje da su bez golmana igrali", iako zapravo Ivan Nevistić nije kriv ni za jedan gol i poskidao je sve što je mogao, ali Bayern je uputio 29 udaraca na gol. Onda možete misliti koliko je obrana bila očajna i neprepoznatljiva, pogotovo nakon golova Petkovića i Ogiware. Nije ni čudo što su toliko golova zabili.

A sad malo o navijačima. Svaka čast svim Dinamovim navijačima koji su imali hrabrosti doputovati u Munchen gledati katastrofu koju im je aktualni hrvatski prvak prikazao. Najpoštenije bi bilo da su im u Dinamu vratili novce od kupljenih karata i još im platili put do kuće. Kao da im nije bilo dovoljno jer isti ti navijači su nakon horora na terenu proživjeli i horor na putu kući.

Vozeći se u podzemnoj željeznici, vlak prepun Bad Blue Boysa ostao je bez struje. I to na dobrih 45 minuta. Mislili su navijači "ma brzo će se to riješiti", ali nije. Skoro su se ugušili jer kisika nije bilo. Ipak, snašli su se, povukli ručnu za otvaranje vrata i izletjeli van. Sve je to potvrdio i jedan od navijača:

"Zapeli smo u vlaku i 45 minuta samo stajali unutra. Doslovno smo se gušili". Dinamo će u subotu protiv fenjeraša lige Slaven Belupa imati priliku prekinuti niz od tri utakmice bez pobjede i bar donekle popraviti situaciju u zagrebačkoj momčadi iako se ovih katastrofalnih 9-2 ne može obrisati.