Jadranašicama Kup nakon trilera peteraca, žabice propustile meč loptu

Nakon polufinalnog ispadanja muške momčadi zagrebačka Mladost nije dobila utjehu niti u ženskom dijelu završnice nacionalnog Kupa. Naime, u finalnoj utakmici mladostašice su pobijeđene od jadranašica (17:16, 8:8) i to tek nakon izvođenja peteraca.

Željne potvrde da nisu slučajno osvojile Superkup, vaterpolistice Mladosti krenule su nadahnuto i u prve dvije minute, pogocima Rije Glas, povele s 2:0. No, željne uzvrata za poraz listopadskom finalu Superkupa, igračice Jadrana su vrlo brzo uzvratile u čemu je prednjačila Jelena Butić koja je postigla tri pod prva četiri pogotka Splićanki (4:4).

Do prvog vodstva jadranašice su došle početkom druge četvrtine kada je s krila zabila Tadić no ubrzo svoj drugi pogodak, iz peterca, zabija kapetanica žabica Iva Rožić.

Nakon toga Jelena Butić, iz situacije s igračicom više (na koju je domaća klupa burno reagirala), postiže svoj četvrti pogodak za novo vodstvo Splićanki (6:5). Za razliku od prve dionice, produktivnost oba sastava se prepolovila pa se s pogotkom mladostašice Alfirević na veliki odmor otišlo u egalu (6:6).

Taj trend smanjene efikasnosti nastavio se i u trećoj četvrtini u kojoj su i jedna i druga strana ostale bez pogotka, dobrim dijelom zahvaljujući i vratarkama. Mladostašica Latica Medvešek u prve tri četvrtine sakupila ih je čak 15 a, s druge strane, Lucija Buljac ih je upisala deset.

Golgetersku post prekinula je najefikasnija igračica utakmice Jelena Butić koja je iz 12 šuterskog pokušaja postigla svoj peti pogodak za vodstvo jadranašica 7:6. A mladostašice su svoju sušu prekinule nakon dugih 12 i pol minuta i to pogotkom Lulić iz daljine .

Nakon još jednog peterca dosuđenog od sutkinje Lee Saftić, na koji je klupa Mladosti opet oštro protestirala, Splićanke su povele ali izjednačuje Medić (8:8). U preostalih 110 sekundi niti jedna ekipa ne uspijeva zabiti pa se o pobjednicama Kupa odlučivalo petercima. A u raspucavanju su uspješnije bile jadranašice.

Bez obzira na to što su peterci lutrija, možemo reći da su jadranašice u toj vrsti lutrije zaslužile više te "kockarske sreće" jer mladostašice nisu iskoristile niz meč lopti. Najprije nisu uspjele iskoristiti tri uzastopne obrane Latice Medvešek a potom, u 11. seriji, nisu iskoristile novu prigodu za pobjedu jer je sjajna Lucija Buljac obranila udarac Ive Rožić, službeno najbolje igračice Hrvatske u 2024. godini. Nažalost po žabice, Ružić je u 13. seriji pogodila vratnicu i slavlje Splićanki moglo je početi.

Prije ekipnog slavlja, za najkorisniju igračicu utakmice proglašena je Jelena Butić koja je zabila pet pogodaka u osnovnom dijelu utakmice i dva u raspucavanju.

- Danas je bio moj dan, ne mogu se požaliti, zabila sam sedam pogodaka. Drugi put će to biti netko drugi no to sam ovaj put bila ja.

- Na pitanje koliko se trofej činio daleko kada je raspucavanje vratarka Mladosti Latica Medvešek otvorila s tri obrane kazala je:

- Nama nije izgledao daleko. Znale smo da će Lucija Buljac obraniti, samo je bilo pitanje kad će krenuti i onda je i ona obranila tri zaredom. No, nije lako zabiti niti Latici i za to trebate biti jako usredotočeni u trenutku šuta. Čita me no nije me uspjela pročitati.

Kako se dogodilo da jadranašice uvjerljivo izgube utakmicu Superkupa protiv istih tih mladostašica a da im sada uzmu trofej u njihovu plivalištu, objašnjavao je trener Splićanki Aljoša Kunac:

- Superkup se igra početkom sezone, bez trening utakmica, pa smo bili neuigrani. No, u međuvremenu smo igrali kvalifikacijske utakmice kupa ali i one u europskom natjecanju pa smo se bolje uigrali.

Zoran Bajić, trener pobijeđenih mladostašica, nije bio sretan ni s izvedbom svojih cura u ključnim trenucima ali niti sa suđenjem:

- Bio je to neizvjestan finale za koji je najizglednije i bilo da se odlučuje petercima. Jadranašice su bile spretnije i kvalitetnije. Vratarke su bile izvanredne, i njihova i naša. Imali smo priliku to riješiti u raspucavanju ali nismo. Nikad nisam komentirao sudačke odluke no neke su me neugodno iznenadile, ne što se tiče nas nego općenito. Na nama je da još jače radimo. Trebali smo se potruditi da u sklopu igre, prije peteraca, riješimo utakmicu u našu korist no u nekim trenucima nismo imali adekvatna rješenja a u tranziciji kao da nam je ponestalo snage.