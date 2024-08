Izjava Gorana Ivaniševića duboko je prodrmala Srbiju: 'Pa to samo lud čovjek može izgovoriti'

Srpski tenisač Novak Đoković osvojio je zlatnu olimpijsku medalju nakon sjajnog finalnog meča u Roland Garrosu, sa 7-6(3), 7-6(2) pobijedio je Španjolca Carlosa Alcaraza. U karijeri u kojoj je osvojio pregršt trofeja 37-godišnjem Đokoviću je nedostajala jedino zlatna pojedinačna medalja s Olimpijskih igara. Dosad je imao osvojenu broncu u Pekingu 2008. godine, a ovim rezultatom je kompletirao veličanstvenu karijeru.

U ovom finalu Đoković je definitivno odigrao najbolji meč u ovoj godini, a i pitanje je kada je posljednji put bio na nevjerojatno visokoj razini igre od prvog do posljednjeg poena.

- Nevjerojatno, bilo je zapisano da mu prva titula ove godine bude na Igrama. Poslije ovoga može mu biti i posljednja ove godine. Scenarij je ispao najbolji i najljepši. Ozljeda, operacija, loše finale Wimbledona, ali vidjelo se što znače volja i želja. Kada igra kako može najbolji je tenisač na svijetu, nitko mu ne može ništa - rekao je naš legendarni tenisač Goran Ivanišević u razgovoru za Sport Klub o Đokovićevom uspjehu.

- Odigrati onako, to je meni fascinantno. Od Wimbledona je prošlo dva tjedna, tako se prešaltati u glavi, to je nevjerovatno. Volja, želja, snaga, to je čudo. Igrao je protiv 16 godina mlađeg momka koji jače udara i koji je brži od tebe, a Novak napravi da ne izgleda mlađe i da ne udara jače i da nije brže - smatra Ivanišević.

- Samo lud čovjek je mogao da kaže da Novak nema taj nivo igre u sebi. Kada želi, onda nema veze ko je preko puta, nitko ga ne može pobijediti. Igrao je pametno. Bio je agresivan, vjerovao je u svaki udarac koji je udarao. Alcaraz udara jako, a Novak još jače, time ga je iznenadio i učinio nervoznim, pa je Carlos griješio. Ljudi zaboravljaju da je ovo bio prvi put da Đoković igra finale Olimpijskih igara. Osjetio je da je to to i da ne smije propustiti priliku. Iako, koliko je lud, ne bih se čudio da zaigra i u Los Angelesu”, objašnjava Ivanišević, mislieći na Olimpijske igre 2028. godine u Los Angelesu.