U Umagu su igrali velikani svjetskog tenisa. Đoković: 'On ima posebno mjesto u mojoj karijeri'

Nije Goran Ivanišević, legendarni hrvatski tenisač, uzalud cijelo vrijeme pričao kako je ove godine ATP Umag, 34. po redu, jedan od najjačih u povijesti. Naime, od tri ATP turnira koja se igraju ovaj tjedan, umaški turnir jedini ima tri igrača među top 20 i jedini je turnir na kojem ovaj tjedan igra netko od igrača iz top 10. U Umagu tako igraju Rubljev (8. na svjetskoj rang listi), Musetti (16.) i Rune (17.). Primjerice, u Atlanti je najbolje rangirani igrač Shelton (14.), a u Kitzbühelu Baez (19.).

Prvi turnir bio je u svibnju

– Veselimo se dobrom turniru, sigurno će biti dobrih mečeva. Turnir je iznimno jak – naglasio je Ivanišević.

Velika je šteta što hrvatski tenis ne može ni ove godine računati na nekakav visok plasman. Kroz kvalifikacije nijedan od trojice naših igrača (Pecotić, Serdarušić, Žmak) nije prošao u glavni turnir, a Mikrut, M. Dodig i Ajduković teško da će do same završnice. Možda Ajduković ako nastavi sjajnu igru iz Båstada izgubio u polufinalu od Nadala. Zadnje finale od hrvatskih tenisača igrao je Marin Čilić koji je 2012. godine i osvojio turnir. U finalu je bio bolji od Španjolca Marcela Granollersa. Čilić je igrao finale i godinu dana ranije, ali izgubio je od Ukrajinca Dolgopolova. Imali smo još samo dvojicu hrvatskih igrača u finalu. Na prvom izdanju ovog turnira 1990. godine Goran Ivanišević pobijedio je Gorana Prpića.

Prvo izdanje turnira održano je u svibnju 1990. godine, a cilj u sljedećim godinama bilo je postupno prebacivanje turnira u ljetnu tenisku sezonu (od 1992. do 1996. godine turnir se održavao u kolovozu) te se posljednjih godina održava u zadnjem tjednu srpnja. Turnir je mijenjao svoj naziv kroz godine, od 1990. do 1991. godine turnir se punim imenom zvao Yugoslav Open, a nakon osamostaljenja Hrvatske promijenio je naziv u Croatian Open Umag, kada je pun naziv turnira i zaštićen u mjerodavnim institucijama. Od 2006. godine u naziv turnira dodaje se i brend glavnog sponzora turnira. Organizacija turnira nije prestajala ni za vrijeme ratnih godina, što je tada bio jedini međunarodni događaj organiziran u Hrvatskoj uz televizijski prijenos na Eurosportu.

U Umagu su igrali sve redom velikani svjetskog tenisa. Neki su to već bili kad su igrali u Umagu, neki će to tek postati. Najviše osvojenih naslova u Umagu ima Španjolac Carlos Moya koji je slavio čak pet puta. Moya je 1998. godine osvojio Roland Garros. Tri naslova osvojio je austrijski tenisač Thomas Muster, koji je također bio osvajač Roland Garrosa, 1995. godine. Njih dvojica zaslužili su titulu počasnih građana Umaga. Godine 2004. predsjednik RH Stjepan Mesić odlikovao je Carlosa Moyu za iznimne rezultate i promicanje međunarodnog ugleda Republike Hrvatske. Pokraj brojnih nagrada uručenih samom turniru i osobno direktoru turnira Slavku Rasbergeru na razini Hrvatske, organizacija ATP dodijelila je ovom turniru posebnu nagradu za izvrsnost, Award of excellence, pet puta: 1998., 2000., 2001., 2004. i 2005. godine; svaki put posebno naglašavajući napretke u organizaciji ove manifestacije.

U Umagu je na početku svoje karijere zaigrao i Novak Đoković. On je 2006. godine stigao do finala i kod rezultata 6:6 predao meč Stanislavu Wawrinki.

– Turnir u Umagu zauzima posebno mjesto u mojoj karijeri i oduvijek sam sa zadovoljstvom igrao na njemu. Nažalost, sada zbog rasporeda turnira nisam u mogućnosti igrati, ali sigurno ću se vratiti prije nego što završim karijeru. Imam poseban osjećaj kad igram u Umagu – rekao je Đoković koji u svojim vitrinama, između ostalog, ima 24 osvojena Grand Slama.

Posljednji put igrao je u Umagu 2009. godine, ali samo u konkurenciji parova s bratom Markom te su ispali u 1. kolu. Te godine bio je zvijezda otvaranja Kempinski Golf Adriatica, prvog hrvatskog golf i spa resorta u Istri. Te godine Novak je izrazio želju da zapjeva s Karlovićem koji je već skupio ponešto pjevačkog iskustva. To je potvrdio i Karlovićev menadžer koji je povodom toga izjavio:

– Razgovarali smo o duetu s Đokovićem i izgleda da je zainteresiran. To bi bio pravi hit. Vidjet ćemo kada će jedan i drugi tenisač imati slobodne termine.

Organizatori su posebno ponosno na činjenicu što je u Umagu dvije godine zaredom igrao Carlos Alcaraz, danas drugi tenisač svijeta, te Talijan Yannick Sinner, trenutačno prvi na svjetskoj rang-listi. Upravo su njih dvojica igrala u finalu 2022. godine, a slavio je Sinner. U posljednje vrijeme Umag je postao turnir koji sve više prilika daje mladim tenisačima koji za godinu-dvije postanu top 10 igrači. To je zasluga Tomislava Poljaka, mladog direktora turnira koji zna prepoznati kvalitetu mladih tenisača.

Igraju četiri bivša pobjednika

Ove godine su u umaškom ždrijebu četvorica bivših pobjednika. Uz Popyrina tu je i prvi nositelj, osmi tenisač svijeta Rus Andrej Rubljov, koji je u Umagu 2017. došao do svog prvog naslova, i to kao sretni gubitnik iz kvalifikacija. Vraća se i talijanski veteran Fabio Fognini, pobjednik iz 2016., a u Umagu je 2019. do svog prvog naslova došao i 34-godišnji Srbin Dušan Lajović, koji je također sudjelovao u formiranju ovogodišnjeg ždrijeba.

– Prvi put bio sam u Umagu prije 20 godina, tako da je prošlo dosta vremena. Ovdje sam osvojio svoju prvu titulu. Najznačajnija stvar u mom životu je prva ATP titula, to ima posebnu čar. Prelijepo mi je ovdje, osjećam se kao kod kuće, tako da jedva čekam da ponovno zaigram. Mislim da mi je ždrijeb dobar, s obzirom na to da sam si sam izvukao kvalifikanta. Za početak turnira to je najbolje, s obzirom na to da nisam nositelj, ali vidjet ćemo, jer ima puno dobrih igrača. Mislim da je ovo najjači turnir u posljednjih nekoliko godina – istaknuo je srpski tenisač Lajović.