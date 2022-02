Ivica Tucak: Očekujem dobru igru i pobjedu protiv Rusije

Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak uoči 2. kola D skupine Svjetske lige protiv Rusije izjavio je da očekuje jednako dobru igru kao protiv Grčke u prvom kolu.

Barakude su u 1. kolu pobijedile reprezentaciju Grčke 12-11, a nova pobjeda protiv Rusije osigurala bi im plasman na završni europski turnir Svjetske lige u Budimpešti (28-30. travnja).

"Okupljamo se nakon gotovo mjesec dana. Svi smo s nestrpljenjem očekivali ovo okupljanje. S obzirom na novi kalendar u kojoj nas ove godine očekuje i Europsko prvenstvo u Splitu, pa i Svjetsko prvenstvo u Budimpešti, ove utakmice će nam izuzetno dobro doći. Utakmica protiv Grčke pokazala je da smo na dobrom putu prema pravoj igri. Jednako dobru igru očekujem i sutra protiv Rusije. S tom pobjedom bismo osigurali prvo mjesto u skupini i nešto lakši ždrijeb kasnije. Nadam se da ćemo svi biti zdravi iako smo imali problema s koronavirusom. Nakon posljednjeg testiranja ćemo moći odlučiti s kojim igračima ulazimo u utakmicu protiv Rusije", rekao je izbornik Ivica Tucak.

Utakmica Hrvatska – Rusija na rasporedu je u utorak, 15. veljače, u 18.00 sati na bazenu Mladosti u Zagrebu, a vaterpolisti su se okupili u nedjelju u Zagrebu.

Kapetan reprezentacije Ivan Krapić ističe da je Hrvatska favorit protiv Rusije.

"Posljednji puta smo s Rusima igrali na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre, sjećamo se kakva je to bila utakmica, napeta i puna stresa. Ne znamo još u kakvom sastavu dolaze, no smatram da ukoliko budemo pravi u pristupu i angažmanu, a nema razloga da ne budemo, mi smo favoriti. Ipak, i mi smo još u stanju uigravanja, nemamo puno utakmica iza sebe. Potrudit ćemo se zato maksimalno, biti angažirani i nećemo podcijeniti protivnika. No, nadamo se da ćemo već sutra saznati tko je prvi u skupini. To znači da smo mi pobijedili i da kao prvi u skupini idemo u iduću fazu natjecanja Svjetske lige", izjavio je Ivan Krapić.

Za utakmicu protiv Rusije izbornik Tucak je okupio sljedeće igrače:

VRATARI

Marko Bijač (Olympiacos)

Ivan Marcelić (Jadran)

Toni Popadić (Jug Adriatic osiguranje)

CENTRI

Josip Vrlić (Radnički)

Ivan Krapić (Noisy-le-Sec)

Lovro Paparić (Vouliagmeni)

NAPADAČI

Luka Bukić (Jadran)

Ante Vukičević (Marseille)

Loren Fatović (Jug Adriatic osiguranje)

Franko Lazić (Mladost)

Ivan Domagoj Zović (Szolnok)

Andrija Bašić (Palermo)

BRANIČI

Hrvoje Benić (Jug Adriatic osiguranje)

Marko Žuvela (Jug Adriatic osiguranje)

Rino Burić (Jadran)

Kristijan Milaković (Szolnok)

Matias Biljaka (Mladost)