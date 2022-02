Crnogorski Hrvat Vičević napustio Beograd nakon nacionalističkog incidenta

Crnogorski vaterpolski trener hrvatskog porijekla Mirko Vičević napustio je jučer klupu srpskog kluba Crvene zvezde nakon gnusnog nacionalističkog vrijeđanja u subotu na utakmici sa Šapcem na kojoj su beogradski navijači istaknuli uvredljiv transparent i skandirali protiv nekada jednog od najboljih vaterpolista svijeta.

Zvezda se ispričala

"Delije, ajmo svi uglas, Mirko Vičević nikad dio nas!", prosvjedujući protiv novog trenera uzvikivali su navijači C. zvezde na utakmici sa Šapcem razvlačeći transparent s porukom "Šiptar, Hrvat, Balija, nisu moja bratija", i skandirajući zločincu Ratku Mladiću tijekom cijele utakmice.

Prije toga su na stranici delije.net čelnicima Crvene zvezde poručili kako je činjenica da je beogradski vaterpolski klub "doveo čovjeka koji je Hrvat iz Crne Gore, koji nije imao ništa lijepo reći o Srbima, koji su učinili mnogo, ali ništa nije išlo u prilog našoj zemlji, ne može to tek tako proći, niti će".

Više javno tužiteljstvo u Beogradu ocijenilo je u utorak da u isticanju transparenta s natpisom "Šiptar, Hrvat, Balija, nisu moja bratija" na vaterpolskoj utakmici C. zvezda - Šabac "nema elemenata kaznenog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti", već da sporni transparent "može predstavljati protupravno djelo kršenja Zakona o javnom redu i miru", objavila je Radiotelevizija Srbije (RTS). Crvena zvezda javno se ispričala Vičeviću zbog vrijeđanja.

Crnogorski trener hrvatskog podrijetla trenutačno je predsjednik Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u Kotoru, a bio je vijećnik stranke Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića u Kotoru. Vičević je s reprezentacijom Jugoslavije osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine.

Vratio se u Kotor

Zbog komplicirane političke situacije i da mu ne radimo dodatne probleme, nismo zvali Mirka Vičevića dok je još bio trener Crvene zvezde. No, on sada to više nije, pa smo ga nazvali da čujemo i njegovo viđenje cijele situacije.

- Već sam u Kotoru i nisam više trener Crvene zvezde, ali zbog osjetljivosti situacije odlučio sam ne davati izjave. Znam da je ovo vijest, i da treba biti vijest, ali zbog svih dobrih ljudi u svim sredinama, neću ništa komentirati i dolijevati ulje na vatru. Nadam se da me razumijete. Sad ću se posvetiti daljnjem jačanju našeg Cattara (kluba u kojem obitelj Vičević ima vodeću ulogu - nap. a.), nije Zvezda jedini klub - kazao je Mirko Vičević koji nikad nije krio svoje hrvatstvo, a i zašto bi. Ali je i lojalni građanin Crne Gore, voli svoj Kotor, svoju Boku i svoju Crnu Goru. No, nekima očito sve to smeta.

