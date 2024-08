Ivica Tucak: Kada smo izgubili od Srbije, bio sam najnesretniji čovjek na svijetu. Sada idemo po zlato

Sada smo moji igrači i ja došli pred vrata raja, kazao je nakon pobjede nad Mađarskom izbornik vaterpolista Ivica Tucak. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija plasirala se u finale Olimpijskih igara u Parizu svladavši Mađarsku sa 9-8 (3-3, 4-2, 2-2, 0-1) u polufinalu.

Loren Fatović je s pet golova predvodio Hrvatsku, a kapetan Marko Bijač je sakupio 10 obrana, od toga dva je puta zaustavio peterce Vamosu, dva je gola dodao Luka Bukić. U mađarskom sastavu su po dva gola zabili Marton Vamos i Szilard Jansik.

"Čestitke mojim momcima, savezu i svima na ovom na veličanstvenom uspjehu.Treće finale ove godine, ne znam hoće li više ikada ikome to poći za rukom, a sve je to učinila mala Hrvatska. Sada smo moji igrači i ja došli pred vrata raja, ostaje nam samo korak do sna, ali taj korak će biti težak i dug. Imamo snage da ga napravimo".

"Dogovorili smo prije utakmice da je obrana najbitnija. MI ne možemo igrati s njima na 14 ili 15 golova, ali ovo kako smo igrali danas, teško smo mogli izgubiti. Mi smo imali svoje šanse da prelomimo utakmicu, ali nismo, a onda su nam ispali Fatović i Harkov, što nam je otupilo napadačku oštricu. Srećom, imali smo Bijača na golu i požrtvovnu obranu".

U finalu Hrvatska igra protiv Srbije.

"Da su SAD i Srbija danas igrali bilo koju utakmicu, a ne polufinalnu, Amerikanci bi dobili. No, Srbi znaju igrati ovakve utakmice za medalju i bit će teško u finalu. Mi smo došli ovdje postati olimpijski pobjednici. Kada smo u Riju izgubili finale protiv Srbije, ja sam bio najnesretniji čovjek na svijetu, ne shvaćajući šta znači olimpijska medalja. Ovo je strašno što ovi momci rade. Ja hoću zlato, moji momci hoće zlato. Otvorena su nam vrata raja".

>> Našli smo najbolje fotke s Olimpijskih igara. Neke su dostojne Louvrea