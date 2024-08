Ivanišević: Novak je lud. Među nama se dogodilo puno loših stvari, ali sretan sam zbog njega

Legenda hrvatskog tenisa Goran Ivanišević, našao se u Sarajevu. Otkako je prekinuo suradnju sa srpskim asom i najnovijim pobjednikom olimpijskih igara Novakom Đokovićem ima puno više slobodnog vremena, a njega je odlučio iskoristiti da se zaputi u glavni grad Bosne i Hercegovine kako bi prisustvovao Sarajevo Film Festivalu. Tom je prilikom dao intervju za portal Klix.ba.

"Sarajevo nije daleko, dobivao sam pozive, ali nažalost u ovo vrijeme je američka turneja koja počinje s US Openom pa nisam bio u mogućnosti. Pošto sam ove godine slobodan, pao je dogovor prije šest mjeseci, tako da sam došao i žao mi je što nisam dolazio prije", rekao je Ivanišević.

"Vidjet ćete me u trenerskoj ulozi, rekao sam kad sam prekinuo suradnju s Novakom da do kraja devetog mjeseca ne želim da me itko zove i nikakve ponude neću uzimati u obzir. Ne znam kad sam posljednji put imao dvije-tri slobodna ljetna tjedna. Ovo je bila savršena prilika da imam ljeto, da imam vremena za sebe i obitelj, da dođem u Sarajevo napokon na SFF. Zbilja mi je drago. To što Sarajevo daje je posebno, svima bi preporučio da dođu u Sarajevo i da osjete toplinu ovih ljudi", dodaje hrvatski tenisač.

"Čuo sam se sa Novakom za zlato na OI i kad je operirao koljeno. Meni je toliko drago zbog toga jer znam koliko mu znači, znam koliko je htio to osvojiti i način na kraju je igrao to finale, koliko je on pozitivno lud, može igrati u Los Angelesu za četiri godine, ne bih se ja ništa čudio. Igrao je protiv momka 16 godina mlađeg od njega, koji je brži i koji jače udara, a u tom finalu se sve okrenulo. Niti je bio brži od njega, niti je jače udarao. U jednom trenutku je Novak izgledao mlađe od Alcaraza, zbilja kao da sam ju ja osvojio i svaka mu čast", otkrio je Ivanišević pa dodao: "Novak je najveći tenisač u povijesti i jedan od najvećih sportaša u povijesti. Od njega se puno može naučiti, prošao je pet godina i ja skupa s njim mnogo loših stvari, nećemo o njima, ali sve se na kraju vrati u životu".

Osvrnuo se na mlade talente poput Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera, ističući kako smatra da veliku trojku Federer-Nadal-Đoković nitko neće moći dostići. "Alcaraz nije dobar nego je fenomenalan, ne samo da je dobar tenisač, nego je dobro biće, pristojan zaista. Ne samo on, nego i Sinner. To su dobri i ponizni momci koji vole ovaj sport. Uvijek su nasmijani i trebat će tenisu ovakva dva igrača, Novak će tu još biti i pitat će se za neke stvari, ali kad on ode, ova dvojica su jedno pet-šest koraka ispred svih i vladat će tenisom. Ne možemo uspoređivati nikoga sa trojkom Roger Federer, Rafa Nadal i Novak Đoković pa ni njih dvojicu. To je glupo. Ova trojica su posebna. Takvih kao ova trojka neće nikada više biti".

"US Open ću pratiti s odmora, navijam za Novaka, drugi je nositelj, a Alcaraz mu je na drugoj strani. Novak je željan, želi oboriti još rekorda i meni je favorit. Kao će biti s njim u finalu Sinner ili Alcaraz, to ćemo vidjeti", zaključio je Ivanišević.

