Ivana Leku pitali je li mu ovo i dalje dosadan nogomet i što se događa s Nikolom Kalinićem

Hajduk je danas na Poljudu svladao Osijek s 3:0, a utakmicu je prokomentirao trener domaće momčadi Ivan Leko.

- Bila je dobra utakmica, ali mislim da nije najbolja otkad sam tu. Kada dobiješ lako protivnika koji je osvojio sedam od devet bodova, to je dobro. Posebno mi se svidjelo 20-30 minuta drugog poluvremena. Čestitam momcima, u situaciji gdje ne možemo ni gore ni dolje treniraju dobro. Hvala ljudima što su na ovo vrijeme došli bodriti ekipu. Idemo se odmoriti i pripremiti za ključnih deset dana. Svi zajedno dobivamo i gubimo. Igrači su glavni akteri. Ostali su servis da bi gledali dobar nogomet. Moji igrači su tri puta dobili Osijeka, od toga dvije ključne. Imamo puno mana, ali kada treba mi smo tu. To ide mic po mic, ali ide na bolje - rekao je Leko, prenosi Dalmatinski portal.

Računa li na Awaziema za iduću sezonu i kako mu je odigrao Sahiti?

- To su dva igrača koji su brzi i eksplozivni, to je moderan nogomet. Awaziem je sigurno jedan od najboljih u ligi. Ima mana, ali kada je fokusiran onda je dobar. Sahiti je igrač modernog nogometa.

Hajduk će u finalu Kupa igrati protiv Šibenika.

- Ja sam miran kada vidim da se daje sve od sebe, trenira, živi, da se ljudi dignu i idu leći s Hajdukom. Nama je ključno to finale. Što će se u toj utakmici dogoditi ja to ne znam. Imali smo i nekih boljih momenata, ali kada dobiješ 3:0 onda se sve briše.

Hajduk je petu utakmicu odigrao bez primljenog gola. Je li mu ovo i dalje dosadan nogomet?

- Ne bih odgovorio na to - rekao je Leko.

Kako gleda na ulogu Krovinovića i Pukštasa?

- Mali Rokas gdje god ga staviš igra dobro. Užitak ga je trenirati, sluša te. Kada gledate na papiru, Pukštas je box to box, Krovinović desetka, Yassine isto. To na papiru ne može funkcionirati, ali kada igrač ima dobru volju onda se vidi da i to može izgledati dobro. Filip je doveden da bude čistka desetka. On fazu obrane igra izvanredno. Jako nam je bitan za samopouzdanje ekipe, da dovedemo loptu između linija. Šteta što na ovoj poziciji neće imati golove i asistencije za koje je doveden i plaćen. Nogomet je jako dinamičan.

Što je s Nikolom Kalinićem?

- Tu je kao i svi drugi. Na gotovoj utakmici htio bih dati šansu nekom mlađem. Za njega je šteta što igramo s jednim napadačem. Za mene je naš najbolji napadač Marko Livaja.