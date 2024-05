Peras je rekla da ima lošu vijest za mene i da se ostajem mučiti. Nakon jednog poraza htio sam otići

Iako su samo dan ranije u Dinamu najavili da idu na odmor nakon zasluženog slavlja, u klubu je jučer bilo vrlo živahno. Aktivan je bio i trener Sergej Jakirović koji je vodeći plave osvojio prvenstvo i Kup. Koliko mu je to značilo svjedoči i činjenica da je na desnu nogu dao tetovirati pehar naslova prvaka i Rabuzinovo sunce. Otprije na desnoj ima pehar za osvojeno prvenstvo BiH.

Jakir pokazao nove tetovaže

– Zvao sam 'majstora' kad smo osigurali naslov nakon Osijeka, a veli mi on, 'ajde pričekaj finale Kupa. I eto, super je ispalo – pokazao nam je nove tetovaže trener Dinama.

Završenu sezonu uglavnom smo 'prežvakali', slažete li već momčad za novu?

– To je više pitanje za sportskog direktora, naravno da sudjelujem. Slažemo, tražimo po jednog igrača u svakoj liniji, možda u nekoj i dva – pričao nam je uz kavicu Sergej Jakirović.

Osvoji li Real Madrid Ligu prvaka, plavi će u Europu tek u play-offu Lige prvaka.

– To bi bila fantastična situacija za nas, imaš osiguranu Europsku ligu i boriš se za skupinu Lige prvaka. Bude li Real prvak, imat ćemo dosta odmora, to je mojoj momčadi jako potrebno, prilično su izraubani.

Važna je Dinamova karika Bruno Petković i njegov ostanak ili odlazak, jeste li razgovarali s njim?

– Razgovarali smo, stalno komentiramo situaciju. On ima važeći ugovor u kojem postoje određene klauzule, a na kraju će se sve pitati Brunu. Dobije li ponudu, na njemu je odluka želi li je prihvatiti, iako bismo svi bili sretni da ostane. Koliko nam znači govori savršeni primjer iz jeseni kad je bio ozlijeđen, u listopadu smo imali pet utakmica i u njima četiri poraza bez njega. Velik je njegov utjecaj na momčad.

Jesu li vam zanimljivi Pjaca i Mierez, možda još netko iz HNL-a?

– A kome ne bi bili zanimljivi? Ima i drugih zanimljivih igrača, mladih i potentnih, ali ako bilo što kažem, nastat će cirkus. Ali ima i igrača iz naše škole kojima treba dati priliku.

Ogiwara i Pierre-Gabriel pokazali su se kao dobro pogođeni igrači?

– Svakako, pogotovo Pierre-Gabriel, to je ozbiljan igrač koji je puno toga prošao, sve francuske selekcije, na našu sreću u klubu mu se promijenio trener, doveo nove igrače i pojavio nam se kao opcija. Sve ide dobro, a mislim da će on biti još bolji. Ogiwara je imao peh s ozljedama.

Ogiwara i Bernauer vrlo su se dobro uklopili u svlačionicu.

– Bernauer je veliki profesionalac, jako dobar dečko, karakterno odličan, nije se predavao ni u jednom trenutku. Objasnio sam mu situaciju i dočekao je svoju priliku, nije želio otići iz Dinama. A Ogiwara je 'lud', pravi mangup iz Tokija, on je poprimio balkanski mentalitet, čovjek pjeva 'Marinu'.

Theophile je od čovjeka u 'mirovini' postao stup obrane?

– On ostaje, pravi je pogodak, ovdje je šest godina i na prste jedne ruke možete nabrojiti njegove greške. Istina, kad su bile, bile su fatalne. Koliko nam Petković znači gore, toliko i Theophile u zadnjoj liniji, on svoje suigrače čini boljima.

Koliko ste zadovoljni Hoxhom, vi ste ga htjeli?

– Ja sam želio Kenta i Brekala, pa nismo uspjeli i okrenuli smo se Arberu. On je silno želio doći, odbio je ponudu Ferencvarosa koja je bila triput bolja od naše. Jako mi je drago što je postigao jedan od odlučujućih golova u tom trenutku, s izravnim suparnikom Rijekom. On će sigurno biti još bolji.

Koliko je vama nakon dolaska u Dinamo bilo drukčije od očekivanja?

– O, svega sam se naslušao prije nego što sam došao u Dinamo, primjerice da igrači na pripremama ne žele trčati. A ja ni s jednim igračem nisam imao problem, ljudi su profesionalci. Naravno da mi nije bilo lako tijekom cijele sezone, iako sam bio uvjeren da ćemo biti prvi jer imam u svlačionici igrače koji su lideri.

Koliko vam je osobno bilo teško nositi se s tim pritiskom?

– Ispočetka mi je bilo malo čudno, sve se brzo dogodilo, pokušavaš se prešaltati. Teško mi je bilo zbog medijskih napisa koji nemaju veze s terenom. Ja sam brzo oguglao, ali je najteže zbog obitelji, djeca idu u školu pa ih zezaju, tako da su i oni iskusili tu stranu velikog kluba i s tim su se jako dobro nosili. Drukčija je i veća odgovornost kad radiš u klubu, u gradu u kojem živiš. Na svakom koraku netko te ima nešto za pitati.

Kako komentirate Dalićev popis na kojem Rijeka ima tri, a Dinamo samo dva igrača?

– Meni je popis očekivan, Labrović je branio jako dobro, Pašalić i Pjaca igrali su jako dobro, Fruk je na pretpozivu, pa čovjek ima 20 asistencija. Imamo izbornika koji odlučuje, lako je sad nama pričati.

Možda Pjaca na Euro ode kao igrač Dinama, pa ćete imati trojicu?

– A možda.

Što očekujete od Hrvatske na Euru?

– U toj našoj skupini nedostaje još samo Francuska, jako tešku grupu imamo. Svi su naviknuli da mi to sve 'šamaramo', ali ja bih bio zadovoljan ako prođu skupinu – veli Jakirović koji će ići na prvu utakmicu sa Španjolskom.

– Imam dres Luke Modrića, ali je veličine XL.

Na pripreme će i nekoliko mladih igrača, dio njih nastupio je u posljednjim utakmicama, među njima i vaš sin. Jeste mu dali kakve upute, primjerice da vas ne zove tata?

– Rekao sam mu da me zove 'treneru', a inače kod kuće jako malo pričamo o nogometu, supruga je cijelo vrijeme uz njih, dao sam mu samo nekoliko savjeta oko pozicioniranja. On je jako mlad s velikim potencijalom, ali mora još mnogo raditi kao i svi ti mladi igrači, ulaze među gladijatore.

Zašto ste baš u polufinalu Kupa protiv Hajduka odlučili promijeniti sustav?

– Tako sam odlučio nakon prvenstvene utakmice na Poljudu, iako se moj stožer čudio i nije bio za to, jer to nismo trenirali. Rekoh, dobit ćemo više s Kulenovićem gore, radit ćemo veći pritisak, petorka u sredini sve će kontrolirati. Nije Salatović bio za to, a pogotovo jer su Bernauera na dan utakmice ukočila leđa. I ujutro sam rekao – ja bih igrao ovako. Naravno da smo dečkima objasnili što želimo, oni su to jako dobro prihvatili, svidjelo im se. Tako smo dominirali u prvom poluvremenu, u kojem smo trebali završiti utakmicu.

Mišković mi je čestitao

Jeste li nakon svega razgovarali s predsjednikom Rijeke Damirom Miškovićem?

– Jesam, čestitao je, vidjeli smo se u tunelu, ja sam njemu čestitao na sjajnoj sezoni.

Imate li s novim predsjednikom Zajecom drukčiju komunikaciju nego prije s Barišićem?

– Podrška je uvijek bila, pa i od gospodina Barišića i Vlatke Peras i ostalih članova Uprave kao što je i sada s ovom Upravom. U izravnoj komunikaciji nikad nije bilo nepovjerenja i kad je gorjelo davali su mi povjerenje. Naravno, da nakon Lokomotive nismo povezali te pobjede, vjerojatno bih bio na burzi. Najteže je bilo nakon Lokomotive, no tu je Vlatka rekla da me neće mijenjati. Rekla mi je: 'Imam lošu vijest za tebe, ostaješ se mučiti i dalje.'

Puno se prašine diglo oko Petkovićeva govora na slavlju, kad je govorio o Barišiću i Peras.

– Bruno odgovara za sebe, on je to želio reći, tu je od 2018. godine i sigurno je pozvan da kaže i to što je rekao – stoji, kao što stoji da s predsjednikom Zajecom idemo u nove pobjede.

Jeste li u kojem trenutku sezone pomislili da želite otići?

– Ballkani! Taj me poraz jako razočarao, ne zbog poraza nego zbog pristupa, nismo pokazali baš ništa iako smo bili bez pet standardnih igrača. Tu sam vidio da su iza mene igrači i stožer, bila je velika frka, pitao sam se što mi ovo treba – među ostalim je rekao Sergej Jakirović.