Ivan Rakitić raskinuo ugovor sa Saudijcima, sad svi čekaju veliku objavu s Poljuda

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić na korak je do senzacionalnog dolaska u redove splitskog Hajduka. Naš 36-godišnji vezni igrač i službeno je raskinuo ugovor sa saudijskim klubom Al Shabab u kojem je igrao od početka aktualne kalendarske godine. Informacija je to koju je prenio talijanski novinar Fabrizio Romano uz dodatak da je nekadašnji igrač Seville spreman za povratak u Europu.

Romano u svojoj ponoćnoj objavi nije specificirao ime kluba u kojeg će preći jedan od stožernih vatrenih sa Svjetskog prvenstva u Rusiji otprije šest godina. Jasno je da će to biti Hajduk, s kojim je već odavno dogovoren model suradnje, kao i uvjeti u ugovoru. Pisali smo već, većinu Rakitićevog ugovora s Hajdukom trebali bi pokriti sponzori, a tek jedan manji dio klub s Poljuda.

Podsjetimo, Rakitić je u siječnju potpisao bogati ugovor sa Saudijcima na dvije i pol sezone s garantiranih 15 milijuna eura neto po sezoni. Odigrao je tek osam utakmica, a upisao je po jedan pogodak i asistenciju. Za Hrvatsku je nastupio 106 puta i zabio 15 pogodaka. Još nikada nije zaigrao u HNL-u, ali to bi se vrlo brzo moglo promijeniti.

🚨🇭🇷 Understand Ivan Rakitić has just informed Al Shabab of his decision to leave the club with immediate effect, Saudi sources confirm.



He’s set to return to Europe. pic.twitter.com/uYb1RgnP1W