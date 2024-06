Ivan Rakitić progovorio o mogućem dolasku u Hajduk: 'Znam da to sve zanima, ali...'

Velika želja Hajduka za sljedeću sezonu je Ivan Rakitić. Jedan od stožernih igrača hrvatske reprezentacije na SP-u u Rusiji 2018. nalazi se na novoj prekretnici karijere. Ugovor ga još vezuje za saudijski Al Shabab, ali vrlo je lako ostvariva želja Hajdukovih navijača da ga već od ljeta vide u bijelom dresu.

Rakitić je u velikom intervjuu kojeg je dao Tportalu progovorio i o tome, ali najprije je komentirao nastup Hrvatske na Euru u Njemačkoj. Rakitić već neko vrijeme nije među reprezentativcima, ali i ovoga puta bio je njihov najvatreniji navijač. Podsjetimo, Hrvatska je svoj nastup na kontinentalnoj smotri završila u skupini:

- Mislim da je Hrvatska, generalno gledano, bila jako dobra. OK, protiv Španjolske smo izgubili 3:0, ali imali smo i mi svojih prilika za postići gol. Istina je da to nije bila naša najbolja utakmica, ali rezultat definitivno nije mjerilo prikazanog. Španjolci su rano poveli, a onda je to dodatno opterećenje. U skupini smo jedino mi doveli Španjolce u probleme. Potom smo primili golove u 95. i 98. minuti, čime smo ostali bez četiri boda. Da smo ih imali šest sada bi se veselili osmini finala. Imam dojam da sve ono što smo prošlih godina dobivali, da nam je sada oduzelo. I ovo razočarenje zapravo je potvrda toga što sam govorio ranije, odnosno da je Hrvatska nogometna velesila. Jer da nije, onda ne bi sada toliko žalili i tugovali. Zato i je ovo ovako bolno. No, bez obzira na sve, puno toga dobroga se napravilo. Ponosan sam na moje Vatrene, izbornika Dalića. A posebno na Luku', rekao je Rakitić za tportal.

Kazao je koju riječ i o neumornom kapetanu Luki Modriću.

- A što reći za Luku? Ja bih volio, baš kao što je i on rekao, da igra cijeli život. Naravno, Luka je taj koji će odlučiti. On je moj veliki brat, zahvalan sam mu za sve. Sada neka se odmori i opusti, i tijelo i glavu. Ja sam uz njega, ali nadamo se svi mi navijači reprezentacije da će biti što duže uz nas i u dresu Vatrenih'.

Rakitić je dakle, upitan i o tome hoće li zaigrati za Hajduk:

- Znam da sve zanima, ali sada sam na odmoru i nemam zasad ništa reći na tu temu', poručio je Rakitić.