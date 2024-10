Istrčao 50 kilometara pa odmah naručio pivo: 'Najbolje u životu'

Ekstremni fizički zahtjevi uz prekrasan pejsaž. Tako bismo u kratkim crtama mogli opisati Spartan Trail utrke održane jučer na području Dubrovnika, u svojem drugom izdanju nakon prošlogodišnjeg debija. Uz uistinu nevjerojatne scene trkači su se po različitim podlogama i reljefima utrkivali u tri različite discipline, 10, 21 i 50 kilometara. Utrke su trajale satima, a u cilj se ulazilo na izmaku snaga, baš kako i doliči zahtjevnosti ovog izazova.

Osim samih sportskih zahtjeva i ciljeva, cilj ove utrke je proširiti atraktivnost Dubrovnika i na druge dijelove oko grada, budući da su svi fokusirani na strogi centar, a Dubrovnik može puno toga ponuditi. O tome smo razgovarali s direktorom utrke i legendarnim hrvatskim vaterpolistom Alenom Boškovićem.

Krenuli po mraku

– Najvažnije je da smo uspjeli dovesti i drugu utrku u Dubrovnik, a i broj sudionika je u porastu. Cilj nam je bio pokazati sve ono što dubrovačko područje nudi i ima za ljude koji žele nešto u turizmu, a i u sportu, počevši od Konavala pa sve ovdje do Srđa. Dubrovnik nije samo Stari grad i samo Stradun, pruža puno više od toga. Ovdje je cilj na Srđu kao posebnom mjestu, mjestu za koje smo posebno vezani, tu je i Muzej Domovinskog rata i stoga nam je ta lokacija u srcu. Svima smo željeli pokazati kako ovo mjesto ima i tu dodatnu vrijednost. Misao vodilja nam je simbioza sporta i turizma, a budući da Dubrovnik teži izvrsnosti, ovakav događaj takvu težnju dodatno upotpunjuje, posebice u posezoni. Ovakav događaj se priprema 12 mjeseci, a u posljednja četiri mjeseca jako puno ljudi iz grada i okolice radilo je na čišćenju i osposobljavanju staza – rekao nam je Bošković te dodao:

– Najviše sam sretan zbog toga što imamo jako puno volontera, oko 200, ne samo iz Hrvatske nego i iz drugih država. Oni su potegnuli od Poljske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije pomagati na ovakvom jednom projektu. Njima posebno zahvaljujem.

Što se tiče utrka, one su startale u različitim periodima. Najzahtjevnija je bila ona utrka od 50 kilometara koja je počela u selu Mihanići te startala u 6:30 još tijekom mraka, protezala se kroz brojna sela, uspinjala se na Ilijin vrh od 1234 metra te završila na Srđu. Pobjednik utrke u cilj je ušao nakon više od šest sati (6:08:30), a to je bio Danijel Krstulović – Opara iz Splita.

– Osjećam se odlično nakon pobjede. Bio sam tu i prošle godine, a ove je staza malo drukčija i malo zanimljivija. Ima za svakoga po nešto, počinje jako strmo, a ima dijelova koji idu uzbrdo i nizbrdo, imaju i nekih ravnijih dijelova za ljude koji vole trčkarati. Ima svega, i što se tiče pogleda i što se tiče terena. Najdulja utrka na kojoj sam nastupao bila je na švicarskim Alpama, 370 kilometara, i trajala je pet dana – rekao nam je Danijel, koji je po ulasku u cilj odmah zatražio pivo, pa smo ga upitali koliko je bilo slatko to pivo po ulasku u cilj:

– Ako me sad pitate, to mi je bilo najbolje pivo u životu.

Utrka od 21 kilometara je startala oko 10 sati te je također pružila brojne zanimljive trase, od starta u selu Mlini, do uspinjanja na Malašticu pa sve do Srđa. Njome je prvi kroz cilj, nakon 2 sata, 41 minute i 10 sekundi prošao 26-godišnji Vinkovčanin Luka Nedeljković, koji je bio iznimno iscrpljen nakon dolaska u cilj.

Vruće za kraj listopada

– Bilo je jako teško, pogotovo prvi dio staze koji je bio tehnički zahtjevan, i još je bilo jako vruće (op.a. temperatura u Dubrovniku jučer je bila 23 stupnja). Nisam očekivao baš da ću biti prvi jer mi je jedan trkač pobjegao na početku utrke, ali na drugom dijelu sam ga uspio stići i jako mi je drago da sam uspio to zadržati do kraja. Imali smo sve moguće reljefe i podloge na utrci, od makadama, preko trave, šuma, pa sve do kamena i krša. Neke sam dijelove čak morao prelaziti na "sve četiri", rukama i nogama. Međutim, utrka je stvarno bila fantastična, jedino bih volio da je bilo malo manje toplo, ali što je tu je. Ono što je možda i najbolji dio utrke su pogledi koje imaš dok se utrkuješ, sve je baš predivno oko tebe – rekao je Nedeljković.

Osim spomenutih pobjednika, u utrci su nastupali i trkači iz brojnih svjetskih država, a natjecali su se za ukupni nagradni fond od deset tisuća eura. Nakon ovakve sjajne organizacije, sigurni smo da će iduće godine Spartan Trail u Dubrovniku privući još više natjecatelja, ali i još više gledatelja. Bez sumnje, jedna lijepa i zdrava sportska priča koja je itekako zavrijedila pažnju.