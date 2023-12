Ispovijest najveće varalice u povijesti: 'Koristio sam droge koje se ne mogu otkriti i prevario sve'

Postao je jedan od najuspješnijih sportaša, a onda je priznao da je varao. Oduzeto mu je sedam naslova s ​​Tour de Francea, najveće biciklističke utrke na svijetu, a sada je progovorio o tome kako je uspio zataškati svoje varanje. Zbog dopinga su Lanceu Armstrongu oduzeti svi naslovi s utrke po Francuskoj koje je osvojio između 1998. i 2011., a nedavno jednom je pričao o tome u jednom podcastu.

GALERIJA Nogometaš iz Premiershipa doživio je srčani udar na utakmici

Otkrio je ono što je mnoge zanimalo - kako nikad nije dobio pozitivan doping test...

- Ne pokušavam to opravdati niti reći da bih to ponovio, ali činjenica je da sam bio testiran 500 puta, a nikada nisam pao na doping kontroli. To je istina. Ne postoji način da se izbjegne testiranje - izjavio je Armstrong i dodao:

- Realnost i istina je da neke tvari, pogotovo one ključne, traju četiri sata. Neke tvari, poput kanabisa ili anaboličkih steroida, traju mnogo dulje. Mogao si popušiti joint, ići na posao i voziti... za dva tjedna bi bio pozitivan. Uz EPO (lijek koji je koristio), koji je poput raketnog goriva koje je promijenilo ne samo naš sport, nego općenito sportove izdržljivosti, vrlo brzo napušta tijelo.

VEZANI ČLANCI:

Pokušao je barem ovaj put biti odgovoran.

- Ne želim nikoga poticati na to. Istina je da je to bio lijek koji se nije mogao otkriti i koji je bio iznimno koristan za performanse i oporavak. Obje su stvari važne. Naveli su me da vjerujem da je siguran ako se uzima pod vodstvom liječnika, a sada se ne slažem.