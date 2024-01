Igrač koji je s Hajdukom postao prvak: Još sam u nevjerici, Perišića smo dugo čekali! Mogu li do titule?

Ivan Perišić u Hajduku. Bez obzira na to što se razvija već mjesecima, zvuči kao posebna priča. To je bila najlogičnija tema za ulazak u razgovor s Igorom Musom.

– Svi smo dugo u nekoj nevjerici i iščekivali da se taj posao napokon i službeno potvrdi. Njegov dolazak sjajna je stvar za Hajduk i njegove navijače – počeo je Musa.

S obzirom na okolnosti u kojima je on zadnjih mjeseci, teška ozljeda pa oporavak, što Perišić zapravo može donijeti klubu u zadnjih šest utakmica, a da to nije samo igračka kvaliteta?

– Nema potrebe pričati o tome što on donosi. Njegov dolazak daje veliki uzgon momčadi, a i klubu, odnosno ozračju. Očekujem da će odigrati više utakmica i bit će važan faktor u svlačionici.

S obzirom na razliku u kvaliteti koju Perišić donosi, njegov dolazak čini ligu gotovo neregularnom, naravno, uvjetno rečeno. No bit će jako važan njegov stupanj motivacije, pa i igranja utakmica izvan Poljuda!

– Njegov motivacijski dio nije upitan nijedne sekunde. On je veliki profesionalac, još ima nekoliko godina igračke karijere i baš zbog toga želi maksimalno uživati u nogometu. A svaki igrač želi naslov prvaka s Hajdukom, a posebice igrač kakav je Perišić, koji je tamo počeo svoj put.

Najčešće se govori o tom pritisku koji donosi igranje u Hajduku.

– Izniman je pritisak. Velika su očekivanja kada znate kolika je vojska navijača iza kluba. A još kada dođe kriza i utakmice u kojima vam ne ide baš sve od ruke... – kaže Musa.

Kada momčad ne igra dobro, pritisak je jedne vrste, no specifične su okolnosti i kada momčad pobjeđuje. Kako je to bilo u vaše doba?

– Kada igrate dobro, ne osjećate pritisak, već posebnu vrstu energije, nezadrživ si kada se stopiš s tribinama. Hajduku je uvijek važna ta početna serija i dobar ritam. Tako će biti i sada u nastavku prvenstva. Važno je da igrači to osjete.

Musa je osjetio obje vrste psiholoških stanja, ono kada igrač Hajduka ne smije izići na kiosk po novine...

– Kada je loše, onda si složiš u glavi da ne smiješ izaći. Moraš biti pametan i ostati doma dok ne počneš opet dobro igrati.

Ali i ono kada u važnoj utakmici zabije najvećem rivalu Dinamu.

– Bilo je to one godine kada smo bili prvaci, a kolo prije kraja slavili protiv Dinama na Poljudu, kada smo ga prestigli. Bilo je to konačno rušenje Dinama u prvenstvu. Zabio sam treći pogodak u 3:1 pobjedi.

Postoji li adekvatna usporedba s tim osjećajem kada se zabije Dinamu u ključnoj utakmici u borbi za naslov?

– Ja ne znam s čim bih to usporedio. Teško je dočarati taj intenzitet i nalet adrenalina. Ne bih to mijenjao ni za ugovor s Barcelonom.

Da parafraziramo legendarnog Špacu: "Hrvatski jezik nema dovoljno atributa kojim bi se opisala ta ljubav prema Hajduku i njegovoj veličini..."

– Tako nekako. Jedino još neka riječ koja nije za medije – smije se Musa.

Kakav biste savjet dali igračima Hajduka uoči nastavka prvenstva?

– Igračke savjete dat će treneri. No kada smo mi bili prvaci, na stadionu smo bili od osam ujutro do osam navečer. Davali smo se cijeli, fizički i mentalno. Sve smo uložili u taj cilj, živjeli smo za taj naslov prvaka. Bit će tu turbulencija, no fokus mora ostati maksimalan.

Koliko presudna može biti činjenica da većina Hajdukove momčadi nema iskustvo osvajanja trofeja, barem kada je uspoređujemo s Dinamom?

– Sigurno je to jako važno. No Hajduk ima iskusnih igrača. Ali najvažnija je ta glad za titulom koja je po meni ispred svih ostalih važnih parametara. Ne smijemo zaboraviti ozračje koje stvaraju navijači i nose momčad.

Kažu da ovom Hajduku nedostaje barem jedan plemeniti vezni igrač.

– Slažem se da bi u sredini dobro došao okomitiji igrač koji će biti opasan s distance, koji će asistirati i zabijati pogotke.

Možda poput Muse ili Računice?

– Može to biti i Ivan Bošnjak, koji se iz drugog plana ubacuje u završnicu, ili Ivan Leko, koji će zabijati pogotke iz prekida. Možda neki miks svih ovih igrača koje smo spomenuli. Svakako Hajduku nedostaje poneki pogodak iz veznog reda.

Koliko je ova momčad Hajduka konkurentna u Europi?

– Hajduk je dodatno ojačao svoju obranu, nakon ispadanja od PAOK-a. Momčad je iskusnija i sve je to dio procesa koji morate proći da biste napravili rezultat u Europi.

Zaostajemo li za europskim trendovima kada je proizvodnja mladih igrača u pitanju?

– Jedna je teorija da smo plasirali dosta mladih igrača. Poanta je da klubovi dobiju financijsku injekciju... – naglašava Musa.

Jasno, to je uvjet egzistencije. No prodali smo, primjerice Josipa Šutala, po našim mjerilima mladog igrača, a u Ajaxovu rosteru je više od dvadeset igrača mlađih od njega!

– Ajax je poznat po proizvodnji igrača. Rijetko koji klub u Europi može se mjeriti s njim. Pogledajte primjer AZ Alkmaara, koji je protiv Zrinjskog ubacio pet-šest igrača koji su bili juniorski prvaci Europe. Žele ih što prije ubaciti u seniorski nogomet. Za taj recept morate imati strpljenje.

Ali i strategiju?

– Da, baš to. Mi smo malo nezgodni po tom pitanju jer nakon dvije utakmice znamo kazati da netko nije dobar. Mladim igračima treba dati šansu.

Kasnimo li u tim procesima?

– Da. Nadam se da će se to promijeniti.

Hajduk godinama traži trenersku alkemiju za naslov, a dobitna kombinacija mogao bi biti mladi Imoćanin Mislav Karoglan.

– Nema poraza s klubom i to je fascinantno. Očito ima potpuni mir, igrači ga slijede i povezao se s njima. Nadam se da će biti prvak, to mu je prilika karijere.

Radili ste u Imotskom, očito Karoglan posjeduje vještine upravljanja kakve ima Matan iz čuvenih "Prosjaka i sinova"?

– (smijeh). Poseban je to kraj. Ljudi se dolje jako dobro snalaze u situacijama kada baš i nije najbolje. Ne treba zanemariti ni tu vještinu koja može poboljšati igru Hajduka – zaključio je Musa.