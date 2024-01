Perišić uzvratio bivšem Vatrenom na čestitci, pogledajte poruku zbog koje mu je 'izgorio' inbox

U bogatom sportskom tjednu, jedna od glavnih vijesti zasigurno je trasnfer Ivana Perišića koji se nakon 17 i pol godina vraća na posudbu u Hajduk. Na transferu mu je čestitala i bivša reprezentativna zvijezda i imenjak Ivan Rakitić. Jučer je na Instagramu napisao: "Čestitam, debeli, bravo!"

Podsjetimo, i Rakitića se ranije dovodilo u vezu s Hajdukom te se spominjao transfer, iako je on u više izjava istaknuo kako se planira umiroviti kao nogometaš Seville, za koju i sada nastupa kao 35-godišnjak.

Bez obzira na to, Perišić je danas uzvratio svom bivšem reprezentativnom suigraču. "Sad nek tebe pilaju malo... Sorry", napisao je u odgovoru na čestitku te dodao emoji poljupca. Nedugo nakon tog odgovora Rakitić je u komentarima dobio velik broj poziva da i on dođe u Hajduk.

Upravo su navijači i njihova ustrajnost bili i jedan od faktora koji je cijelo vrijeme "držao živom" priču o povratku Perišića u Hajduk. Sada se valjda nadaju da bi isto mogli napraviti i s Rakitićem.