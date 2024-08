Humanitarna akcija za teško bolesnu dvogodišnju Niku, dresovi sportaša na aukciji

Nedavno je bilo objavljeno da je bivši HNL-ovac i u jednom periodu igrač Hajduka Mladen Bartolović teško bolestan te su u Hajduku dres Ivana Rakitića poslali na aukciju kako bi mu omogućili liječenje u inozemstvu. 25. kolovoza u Paljuvu će se održati novi humanitarni događaj, a na red je došla dvogodišnja Nika Baždarić.

Naime, mala Nika je jako bolesna i ima velike poteškoće u razvoju. Uopće nije ni svjesna što se oko nje događa te ne uspijeva obavljali ni on osnovne funkcije za jednu dvogodišnjakinju. Ne sjedi, ne priča niti se podigla. Epilepsija, hipotonija, dizmorfija, recidivirajuće bronhoobstrukcije, slabo napredovanje na tjelesnoj težini, teškoće hranjenja, zaostajanje u usvajanju posturalnih aktivnosti, kašnjenje u komunikacijskom i govorno-jezičnom razvoju, usporen opći psihomotorni razvoj, refluks, sve to joj je dijagnosticirano.Organizatori ove hvalevrijedne akcije željeli bi da se u ovaj događaj uključi i hrvatski prvak Dinamo.

"Ovoga puta odlučili smo pomoći dvogodišnjoj Niki Baždarić s poteškoćama u razvoju. Nika je pored redovnih vježbi po prvi puta otišla privatno u Sloveniju te se nakon prvog odlaska već vidi napredak. Svaki odlazak roditelje košta oko 6000eura a trebala bi ići bar 5-6 puta za neki znatniji pomak", navodi se u najavi ovog događaja.

"Kako ja uvijek težim nečem višem i boljem razmišljao sam na koji način prikupiti što više novca a na pamet mi je palo napravit bonus tombolu sa dresom Marka Livaje i Ivana Perišića. Došao sam do dresa Perišića,pa originalnog dresa sa potpisima svih igrača i malo po malo brojka je došla na preko 10 dresova i 3 lopte a na tome ne mislimo stati. S obzirom da se radi o velikom broju napraviti ćemo aukciju nekoliko predmeta preko Facebooka a dio na dan eventa prije humanitarnog koncerta grupe “Grupa Millenium”. Predmeti koji će biti na aukciji preko interneta uplaćuju se direkt na račun majke “donacija za Niku” a sve što se skupi na dan događaja će se isti dan predati roditeljima nakon završetka tombole i aukcije. O samim aukcijama preko interneta koje će krenuti dosta ranije biti će obavijesti na događaju", kaže Šimun Baraba.

Na pitanje o skupljanju dresova rekao je:

"Došao sam na ideju potpisanog dresa Marka Livaje za bonus tombolu jer znam da bi vila velika zainteresiranost. Nakon par dana dolazim na ideju sa pitam svog kolegu Antonija Duku može li do dresa Luke Božića “KK Zadar” jer je dugo godina bio sudac prve lige a i sada bude u statistici. Kada smo se čuli rekao je “nema problema zvati ću u klub pa ćemo vidjeti što će reći”. Taj isti dan mu je rečeno sa ćemo doniti nakon sezoni potpisani dres Luke Božića. U međuvremenu SuperSport preko Facebooka stavlja nagradnu igru u kojoj se dijele 3 original dresa Ivana Perišića. Trebalo je staviti komentar vezan za Hajduk a tri komentara sa najviše lajkova osvajaju dres. Stavio sam video oca kako ulazi na stadion te prima ovacije cijelog stadiona te napisao kako dres ako osvojim ide u humanitarne svrhe. Moj komentar je imao skoro 500 reakcija,bio je uvjerljivo prvi i to je već bio treći dres. Tada malo razmišljam i dolazim do zaključka da bi veća zarada bila napraviti aukciju nego tombolu jer su to zanimljivi dresovi ako se potpišu. Tada je sve krenulo i krenula je lavina svega.

Par dana poslije u nekih 1 ujutro stiže mi fotografija od rođaka Željka Žuže “Šimune evo još jedan dres za Niku”. Na svadbi se umjesto podvezice bacao originalni dres Hajduka sa potpisima svih igrača. Kaže Željko “kada sam vidio dres rekao sam bacam se taman na glavu ali biti će za Niku”. Nakon toga sam se sjetio i našeg Marina Baždarića koji živi u Sloveniji ali rodom je iz Paljuva i njegovi žive sad u Paljuvu. Igrao je za Hrvatsku košarkašku reprezentaciju. Nazvao sam rodicu Ivanu Škaru(Baždarić) da kontaktira Marina pošto su blizi rod. Osim njegovog dresa Ivana je poslala i od Martina Erlića Sassuolo. Dres je Martin poslao iz Italije te potpisao. N.P. Zadar Istok i Benkovac su kupile originalne dresove Nikole Kalinića i Josipa Brekala. Zatim je stigao od Joška Gvardiola reprezentacija,lopta KK Zadar sa potpisima igrača,lopta hrvatske košarke reprezentacije sa potpisima igrača,Dario Šarić NBA dres, Ivica Zubac sa potpisima svih igrača. Brojka predmeta je tu već velika ali stalno dolazi nešto. Javlja mi se iz Novigrada Vazmoslava Milanković i kaže da me čeka lopta hrvatske vaterpolo reprezentacije sa svim potpisima kao i kapica sa svim potpisama koje je poslao reprezentativac Josip Vrlić. Prije nekoliko dana san bio u kontaktu sa Ivicom Vugrinecem u vezi fan kluba njegovog sina Martina koji je profesionalni moto-vozač. Kroz razgovor dolazim na ideju da objasnim što radim i da mi možda pošalju neki rekvizit Martina. Ivica na to odgovara budemo nešto poslali i pola sata nakon toga me pita adresu. Dva dana nakon stižu dva paketa puna svega!!

U jednom od paketa je kaciga Martina sa svjetskom prvenstva FIM endurance koja je u dućanu 850eura a ovo je baš njegova nošena. Personalizirana sa svim sponzorima a i “ožiljcima”. Otvaram drugi a u paketu majice, kemijske, privjesci, plakati, sve skupa 50ak predmeta!!! Nisam mogao vjerovati što su sve poslali. Inače Martin je trenutno najbrži Hrvatski moto vozač koji vozi od Hrvata najprestižnija natjecanja kao IDM,ESBK,FIM endurance i mnoga ostala a prošao je i moto GP Rookies Cup. Ni to nije sve jer stiže dres Krune Simona i Bojana Bogdanovića od reprezentacije. Za većinu predmeta je zaslužan Antonio Duka skupa sa ljudima koji su mu pomogli i ja im se zahvaljujem ovim putem. Inače dres Marka Livaje je na kraju stigao među zadnjima. Htjeli smo doći do nošenog dresa koji će potpisati ali nakon sezone to je teško. Mislili smo čekati novu i onda to realizirati ali ja sam nestrpljim i odlučio sam kupiti original dres i riješiti potpis. Tako sam i učinio a po potpis išao sa Željkom Žužom u Split na otovreni trening i tu “uhvatio” Livaju. Svi dresovi su potpisani i original. Neki nošeni, neki ne, ali uglavnom dobijeni direkt od igrača. Trebali bi tokom idućeg mjeseca još doći od Modrića, Petkovića i Livakovića ali to još ništa nije sigurno. Jedan dio dresova će ići na aukciju na samom događaju 25.08 u Paljuvu,jedan dio preko mog profila a dio Hajdukovih dresova preko stranice “niko kao Hajduk iz Splita 1950” koje prati skoro 100 000 što Facebook što Instagram i ovim putem im se zahvaljujem", objasnio je Baraba.