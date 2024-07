Na Poljud nije stigla ponuda za Livaju, doznajemo što se događa s PAOK-om

Kako Večernji list doznaje iz izvora bliskih Hajduku i njegovoj ikonskoj figuri Marku Livaji, ne postoji interes splitskog kluba za njegov transfer u PAOK, o čemu su se tijekom posljednjih dana raspisali grčki mediji. Aktualni grčki prvak koji je lani izbacio Hajduk na putu prema Konferencijskoj ligi nije poslao službenu ponudu na Poljud niti se odvijaju pregovori o Livajinom odlasku iz splitskog kluba. Ta informacija nam je potvrđena iz više izvora koji nas uvjeravaju da Livaja ne pomišlja na povratak u Grčku.

No grčki mediji i daje zakuhavaju ovu priču, špekuliraju o iznosu transfera koji me samo da nije na pomolu, već za Hajduk i Livaju nije tema razgovora. Livaja je u sezoni 2019/2020 eksplodirao u grčkoj ligi, bio je njezin najbolji igrač noseći dres AEK-a koji je predvodio do naslova prvaka. U Grčkoj se nakon turbulentne karijere konačno etablirao, sazrio i dokazao da se na njega može računati i u reprezentaciji Hrvatske. No ta priča, pak, više nije i fokusu, dijelom i. Zbog njegovog statusa j karaktera iz kojeg treba izvući najbolje. Proveo je u Ateni četiri godine, odigrao 147 utakmica i zabio 47 golova.

Hajduk je potom iskoristio moment u kojem je klub upao u financijske dubioze i odradio jedan od najboljih poslova na težištu posljednjih godina. Iako potiče iz dalmatinskog bazena Livaja je kao 16-godišnjak napustio Hajduk, ali vratio se u najboljim godinama i podignuo kvalitetu cijele lige, a ne samo Hajduka s kojim ima potpisan ugovor do 2026, godine. Tim ugovorom definiran je i njegov status klupskog brenda, što je bivši predsjednik Lukša Jakobušić više puta naglasio, jer zbog Livaje se ne kupuju samo ulaznice već i brojni rekviziti i dresovi s njegovim likom i imenom na leđima.

Čeka se Raketa

Ono što jest na pomolu dolazak je Ivana Rakitića na Poljud koji se očekuje ovih dana. Nakon neuspješne minule sezone bez osvojenog trofeja, nadmoći Dinama koji je također prolazio kalvariju upravljanja i promjene vlasti, euforija u Splitu je nestala, ali dovoljna je samo jedna prava iskra da više od sto tisuća članova i navijača Hajduka stvori spektakl za pamćenje. Čeka se sad već dugih 19 godina. Livaja je dio tog bolnog procesa tek nekoliko sezona, i čini se da nema namjeru odustati dok ne podigne naslov prvaka.

