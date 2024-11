Hrvatskoj u četvrtfinalu prijete strašni protivnici! Od jednih imamo traume, a s drugima nismo godinama igrali

Hrvatska je remijem protiv Portugala u Splitu osigurala plasman u četvrtfinale Lige nacija, a te će se dvije utakmice odigrati 20. i 23. ožujka iduće godine. Sportski je nadati se uspjesima, ali ponuda protivnika koja stoji ispred 'vatrenih' u sve tri situacije stavlja nas u poprilično autsajdersku poziciju. Nakon ždrijeba u Nyonu 22. studenog izbornik Zlatko Dalić, stožer i reprezentativci saznat će svojeg protivnika na putu do Final Foura, a to mogu biti Francuska, Španjolska ili Njemačka, vrlo vjerojatno tri najbolje europske reprezentacije u ovom trenutku.

Veliki autsajder

Po stanju na papiru Hrvatska se ni u kojem mjerilu ne može uspoređivati s ovim reprezentacijama. Gledamo li, recimo, po Transfermarktu, kadar Hrvatske vrijedi 278 milijuna eura, dok potencijalni protivnici vrijede minimalno gotovo trostruko više. Francuska je najvrjednija reprezentacija svijeta s kadrom od 1,11 milijardi eura, dok su Njemačka i Španjolska na podjednakim vrijednostima (Njemačka 782 mil. €, a Španjolska 781 mil. €). No ne ide samo stanje na papiru u njihovu korist. Prema podacima iz Lige nacija ove su reprezentacije u grupnoj fazi po svim važnim parametrima (postignuti i primljeni golovi, posjed, kreirane prilike) bile uvjerljivo ispred Hrvatske.

Nadalje, Hrvatska u Dalićevu mandatu ne bilježi pozitivna iskustva s ovim selekcijama. Protiv Španjolske u pet dvoboja imamo četiri poraza i jednu pobjedu, protiv Francuske u pet dvoboja tri poraza te po jedan remi i pobjedu, dok pod sadašnjim izbornikom vatreni nisu nijednom igrali protiv Njemačke. Zapravo, na okršaj protiv Njemačke čekamo još tamo od Europskog prvenstva 2008. kad je Hrvatska svladala Elf 2:1 u skupini.

Bez obzira na to što je po vrijednosti kadra 'najmršavija' od ova tri potencijalna suparnika, izbornik Dalić ima pravo kad kaže da bi volio izbjeći Španjolsku u četvrtfinalu. Kad pogledamo formu ovih reprezentacija u posljednjih deset susreta, Španjolska je u toj rubrici daleko najbolja s devet pobjeda i jednim remijem. Ta forma traje i znatno dulje, budući da je selekcija Luisa de la Fuentea u spektakularnom nizu od 21 natjecateljske utakmice bez poraza. Unutar tog niza Furija je, naravno, osvojila i naslov europskog prvaka ovog ljeta, a unatoč tome izbornik De la Fuente ne libi se davati priliku brojnim novim imenima i konstantno osvježavati roster, što mu odlično funkcionira. Osim svega toga, ne bi bilo pretjerano reći da Dalić ima svojevrsne traume od Španjolaca. U njegovu su mandatu oni porazili Hrvatsku na dva uzastopna Europska prvenstva, potom u dvoboju za zlato u posljednjem izdanju Lige nacija, a 2018. su Hrvatskoj nanijeli i najteži poraz u povijesti reprezentacije (0:6). Jedino što je kod Španjolaca upitno jest kako će dugoročno uspjeti mijenjati svoja dva ponajbolja igrača, Rodrija i Danija Carvajala, kojih zbog ozljeda nema na dulje vrijeme.

Što se tiče Francuske, itekako dobro znamo o kakvoj je velesili riječ pod izbornikom Didierom Deschampsom. Tricolori međutim prolaze svojevrsnu smjenu generacija. Nakon Eura su se od reprezentativnog dresa oprostila dva strahovito važna igrača za Deschampsov sistem, najbolji strijelac u povijesti reprezentacije Olivier Giroud te jedan od najboljih kreatora u povijesti nacionalne selekcije Antoine Griezmann. No tu smjenu odradio je iznimno dobro s imenima poput Thurama, Olisea, Konea, Barcole i Nkunkua, dok obrana sa Salibom, Konateom i Koundéom izgleda možda i bolje nego ikad. Postoje, pak, neke poteškoće, poglavito s depresijom kapetana i najboljeg igrača Kyliana Mbappéa koji nije bio na posljednja dva okupljanja, no do ožujka će se ti problemi vrlo izgledno riješiti.

Najbolja Njemačka još od 2014.

Kad smo saznali popis protivnika za četvrtfinale, mnogi hrvatski ljubitelji nogometa rekli su da priželjkuju Njemačku kao protivnika. Da, Hrvatska s Nijemcima ima pozitivan omjer i Nijemci proteklih godina nisu bili u svjetskom vrhu, no današnja selekcija pod Julianom Nagelsmannom definitivno može ići u istu rečenicu s Francuzima i Španjolcima. Ovo je najbolja Njemačka još od one koja je 2014. osvojila naslov svjetskog prvaka, dovoljno je samo prisjetiti se kako su imali Španjolce na konopcima u četvrtfinalu Eura. Napadački trio s Musialom, Wirtzom i Havertzom u zastrašujućoj je formi, stoperski tandem Rudiger – Tah na iznimnoj je razini, a i nakon umirovljenja Tonija Kroosa odličan je nadomjestak iskusni Pascal Gross.

Na kraju krajeva, zaključak je da nema puno bolje ili lošije opcije u ždrijebu. Koga god Hrvatska izvukla, morat će dati i više od svojeg maksimuma za prolaz u završnicu Lige nacija.

