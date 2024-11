Priča novog junaka vatrenih: Odrastao u klubu Bobana i Gudelja, Nijemci ga vole zbog borbenosti

Iskreno, nisam očekivao da će oporavak tako brzo ići, dobio sam nezgodan udarac u kvadriceps, ali popiješ tabletu, dvije i nema bolova kad se igra za reprezentaciju, rekao je možda i najveći junak hrvatske reprezentacije pri povratku na 1:1 protiv Portugala na Poljudu te dohvaćanju četvrtfinala Lige nacija, 27-godišnji Kristijan Jakić, trenutno veznjak njemačkog prvoligaša Augsburga.

Prema mnogima je upravo Jakić bio igrač utakmice, koji ne samo da je asistirao Jošku Gvardiolu za izjednačujući pogodak, nego je nakon svojeg ulaska u 46. minuti na za njega neprirodnoj poziciji desnog beka u oba smjera igrao uistinu besprijekorno. Zaustavljao je suparnike svojom čvrstinom i odlučnošču te je prema naprijed konstantno radio nevolje portugalskim braničima.

- Zbog udarca kojeg je dobio prije tri dana čak sam si i pomislio da ga treba poštedjeti. Međutim, ušao je i odigrao svoju najbolju utakmicu u hrvatskom dresu. Ne samo što je maestralnim trzajem i ubačajem namjestio gol, nego je i pokazao iznimnu moć ponavljanja u izlascima prema naprijed po čitavoj liniji, a uz to je bio pravovremen i u svakoj obrambenoj reakciji, izbacio što je trebao i nitko ga nije prešao. Sveukupan dojam Jakićeve igre je, ne smiješ nikom reći savršen, ali usudio bih se ipak reći savršen. Na osnovu ove utakmice si je sigurno kupio puno kredita kod izbornika, iako je njegova prava pozicija 'šestica' - rekao nam je odmah nakon susreta bivši nogometaš Branko Strupar o Jakiću u razgovoru za Večernji list.

Jakiću je ovo bio deveti nastup u reprezentativnom dresu, a debitirao je još tamo u listopadu 2021., dakle prije više od tri godine. Ti nastupi su bili poprilično 'raštrkani'; prva dva nastupa je odradio na jesen 2021., potom po jedan na proljeće te na jesen 2022., pa dobio minutu na SP-u u Kataru u utakmici za broncu protiv Maroka u prosincu te godine, da bi preostala četiri nastupa upisao u ovom ciklusu grupne faze Lige nacija. Ovim nastupima je na najbolji mogući način iskoristio 'rupu' na desnom beku vatrenih koja se stvorila ozljedama Josipa Stanišića i Josipa Juranovića, te sjajnom izvedbom na 'krivoj' poziciji definitivno natjerao izbornika Zlatka Dalića da i dalje računa na njega.

Vratimo li se na početke, dolazimo do Mračaja iz Runovića, kluba koji je trenutno 11. u 1. županijskoj ligi Splitsko-dalmatinske. Zanimljivo je da je taj dalmatinski niželigaš prve nogometne korake dao i nekim od velikih legendi hrvatskog nogometa Zvonimiru Bobanu, Ivanu Buljanu i Ivanu Gudelju. Nakon toga je Jakić igrao za Imotski odakle je kao 19-godišnjak otišao u Lokomotivu gdje je i debitirao u Prvoj HNL. Potom je uslijedila kratka posudba u Istru 1961 koju je Kristijan gledao kao priliku, a nakon dobrih partija u Puli vraćen je na Kajzericu gdje je bio sve bolji i bolji te u konačnici bio jedan od ključnih aktera u Lokomotivinom drugom mjestu u sezoni 19/20.

Bilo je nakon toga mnogih inozemnih ponuda, ali i ponuda Dinama, pa su Kristijan i njegov otac Ivica su zaključili da je najpametnije za Kristijana graditi karijeru korak po korak, a donekle je pripomogla i činjenica da je otac Ivica strastveni navijač Dinama. Transfer od 1.2 milijuna eura je obavljen, a Jakiću nije trebalo puno vremena za priladodbu u Maksimiru. Vrlo brzo je postao neizostavni prvotimac te jedan od rijetkih u Dinamovoj povijesti čija se količina trke i želje mogla, sveobuhvatno gledano, usporediti s kapetanom Arijanom Ademijem. S Dinamom je doživio ogromne uspjehe, dva naslova prvaka Hrvatske, jedan Kup Hrvatske te odradio vrhunsku Dinamovu sezonu u Europskoj ligi s kojim je došao do četvrtfinala gdje ih je zaustavio osvajač Villarreal, a prije te nokaut-faze i do svih šest pobjeda u grupnoj fazi.

Takav se europski niz nastavio i u Eintrachtu u čije je redove stigao iz Dinama. Prva inozemna sezona (21/22) u karijeri hrvatskog reprezentativca Kristijana Jakića je bila izvanredna do te mjere da ju ni on sam vjerojatno nije mogao zamisliti tako dobrom. Ne samo da je Jakić sa svojim Eintrachtom osvojio Europsku ligu, prvi europski trofej za klub u 42 godine, nego je nakon te sezone i proglašen najboljim pojačanjem kluba u sezoni u konkurenciji od 12 prinova frankfurtskog prvoligaša.

Ne dogodi se baš često da hrvatski nogometaš pri odlasku u inozemstvo zablista već u prvoj sezoni, a Jakić je baš postao jedan od tih. Odmah pri dolasku iz Dinama tadašnji strateg Eintrachta Oliver Glasner dao mu je ključnu rolu u momčadi. Postao je glavni zadnji vezni Eintrachta već nakon tri-četiri tjedna u klubu te je u prvoj sezoni uspio ubilježiti čak 38 nastupa, što je za jednog bundesligaškog 'novaka iz manje lige' rijetka pojava.

Budući da već od svoje 19 godine živi sam, ni životna prilagodba u Frankfurtu mu nije bila problematična. Zanimljivo, u nekoliko intervjua je već rekao kako je u Frakfurtu živio sam u stanu i sam kuhao svoje obroke, a isticao je u počecima i kako što prije želi svladati njemački jezik jer je istaknuo da je to najmanje što može učiniti u znak zahvalnosti za podršku Eintrachtovih nogometaša. Ubrzo ga je i svladao, a brzo su ga zavoljeli i u Eintrachtu, i u Augsburgu u čije je redove stigao početkom ove godine. Kakva god situacija bila, što klupski što individualno, Jakić je uvijek među navijačima većinski imao reputaciju zahvalnog i voljenog borca na terenu.

U Eintrachtu je njegov pad počeo tijekom proljeća 2023. godine kad ga je 'sapleo' splet nesretnih okolnosti u vidu brojnih ozljeda. Bili su tu ozljeda lista, potres mozga, ozljeda koljena, pa ponovna ozljeda lista i kad god se Kristijan vratio u momčad, ubrzo bi ga zadesila nova ozljeda, novo izostajanje. Takve okolnosti su odmaknule Jakića iz prve postave Eintrachta te je u siječnju ove godine odlučio potražiti minutažu odlaskom u Augsburg. Bio je to pravi pogodak za Jakića koji je od svojeg dolaska u klub upisao 26 nastupa, izostavši samo s četiri susreta, od čega po jedan zbog ozljede i jedan zbog kartona. Nadalje, od tih 26 nastupa Jakić je u čak 23 bio starter, čime je dokazao svoju važnost za Augsburg, u kojem mu je suigrač još jedan hrvatski reprezentativac, Nediljko Labrović.

Kako god se odigra njegova budućnost u dresu reprezentacije, Kristijan je već ušao u povijest hrvatskog nogometa u klupskom kontekstu. Europskim trijumfom s Eintrachtom iz 2022. postao je deseti Hrvat koji je osvojio Europsku ligu ili Kup Uefa. Prije njega su to uspjeli ostvariti Mladen Ramljak, Luka Peruzović, Mario Stanić, Ivica Olić, Ivica Križanac, Darijo Srna, Ivan Rakitić, Šime Vrsaljko i Mateo Kovačić, a nakon njega je to još ostvario i Mario Pašalić te se brojka popela na jedanaest. Kad pogledamo kompletnu povijest hrvatskog nogometa, to je poprilično iznimno i birano društvo, a ne sumnjamo da će se Jakićev životopis u budućnosti još i obogatiti.