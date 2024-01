Barakude brane zlato: Budemo li imali energiju kao u Splitu, nikome protiv nas neće biti lako

Uoči današnjem početka 36. Prvenstva Europe u vaterpolu u dubrovačkim Lazaretima održana je središnja press-konferencija kojoj su, osim sportaša, nazočili i dubrovački gradonačelnik Mato Franković, dr. Josip Varvodić, prvi dopredsjednik Europske organizacije vodenih sportova (LEN) te predsjednik Organizacijskog odbora Perica Bukić.

Nazočni su bili i svi izbornici skupine u kojoj se natječe i Hrvatska čiji je glavni strateg Ivica Tucak ovako najavio samo natjecanje:

– S velikim zadovoljstvom, ali i određenom sportskom nervozom očekujemo početak Prvenstva Europe. Kroz pripreme napravili smo najbolje što smo mogli i sada nam to valja pokazati na djelu. A svi zajedno moramo poslati u svijet lijepu sportsku sliku iz Dubrovnika i Zagreba.

Na startu protiv favorita

A za večerašnji dvoboj sa Španjolskom u Gružu (20.15) Tucak je kazao:

– Mi protiv Španjolske moramo biti na maksimumu svojih mogućnosti, odnosno agresivnosti koja će nam biti strašno potrebna protiv reprezentacije koja upravo tim načinom igre u posljednjih pet godina postiže vrhunske rezultate i stalno je u zoni medalja. Jer, upravo Španjolce krasi agresivnost, sportski bezobrazluk na koji mi moramo odgovoriti istom mjerom.

Koliko težak posao našu reprezentaciju čeka već u prvom nastupu, oslikao je i kapetan Marko Bijač, najbolji vratar prethodnog Prvenstva Europe, onog u Splitu, na kojem je Hrvatska osvojila zlato:

– U Splitu smo u prvoj utakmici imali Maltu, a sada je to najteži mogući suparnik, jedan od favorita za zlato. Pred nama su izuzetno teške četiri četvrtine u kojima moramo izdržati visok ritam plivanja Španjolaca i njihovu agresivnosti. To je ključ da ostanemo u igri do kraja susreta i osvojimo bodove. Budemo li igrali s energijom s kakvom smo igrali u Splitu, nikome protiv nas ni ovaj put neće biti lako.

Govoreći o prvom suparniku, hrvatski izbornik Tucak posebno je istaknuo jedno ime, ono naturaliziranog Brazilca Felipea Perronea (37). A riječ je o ponajboljem vaterpolistu današnjice koji je osam godina igrao za Španjolsku, potom dvije godine za Brazil (radi Igara u Riju 2016.), da bi od 2018. ponovo bio reprezentativac furije. No ono što Peronea čini dodatno zanimljivim jest da je on dvije godine igrao za Jug i tada se zaljubio u svoju sadašnju suprugu Korčulanku Mariju pa je ključno pitanje na presici bilo za koga će večeras navijati.

– Supruga će svakako navijati za mene, no oboje smo sretni što smo u Dubrovniku. Meni kao starom igraču bit će sjajno ponovo ovdje igrati jer će biti unikatno doživjeti kako će Dubrovčani živjeti ovaj turnir.

A priliku za to osjetiti imat će i Španjolci večeras pred, vjerujemo, krcatim tribinama Plivališta Gruž. No njihov izbornik David Martin prilično je uvjeren u snagu svoje vrste koja je na posljednja četiri velika natjecanja osvojila odličje pa će taj niz u Lijepoj Našoj pokušati produžiti.

– Došli smo s mentalitetom da se borimo za medalju i za to imamo izglede. No bit će jako teško jer već u skupini imamo vrlo jake suparnike.

Kobešćak na francuskoj klupi

Na dubrovačkoj presici govorili su i Crnogorci (izbornik Gojković i kapetan Tešanović) koji će danas u 17 sati igrati protiv Francuske koja, kao zemlja domaćin ovogodišnjih Igara, ima izborenu olimpijsku vizu. Stoga se njihov izbornik Florian Bruzzo, koji za prvog pomoćnika ima trenera Juga Vjekoslava Kobešćaka, u svojoj izjavio više bavio komplimentiranjem dubrovačkim domaćinima:

– Ovdje sve djeluje jako dobro, od volontera do prijevoza i mi smo sretni što ćemo igrati u dva hrama svjetskog vaterpola, prvo u Dubrovniku, a potom i u Zagrebu.

Nastupu u Hrvatskoj, posebno u Dubrovniku, raduje se i crnogorski izbornik Vladimir Gojković iz jednog prilično razvidnog razloga:

– Drago mi je što igramo u "komšiluku", uz podršku naših navijača.

A u to vjeruje i kapetan reprezentacije, vratar Petar Tešanović:

– Mene jako raduje što igramo u Dubrovniku, blizu svih naših gradova u kojima se igra vaterpolo, pa očekujem da će nad doći podržati naše obitelji i prijatelji.

