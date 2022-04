Hrvatski dragovoljac izjednačio neslavni rekord novim ispadanjem iz lige

Sve do 87. minute Hrvatski dragovoljac je držao 1:1 na Poljudu protiv Hajduka, a time je držao i još uvijek teoretsku šansu da se u finišu sezone spasi ispadanja.

No, Livaja je postigao pogodak za pobjedu Hajduka, a ujedno su time sve šanse Hrvatskog dragovoljca pale u vodu. Više ga ni teorija ne može spasiti te se klub vraća u drugoligaško okruženje.

Hrvatski dragovoljac ima devet bodova manje od pretposljednje Istre 1961 i tri utakmice do kraja. U slučaju da pulski sastav sve svoje dvoboje do kraja izgubi, a Hrvatski dragovoljac dobije tada bi se bodovno izjednačili na ljestvici. No, ni to ništa ne znači Hrvatskom dragovoljcu koji je u međusobnim susretima s Istrom 1961 ove sezone u posve negativnoj poziciji. Pulska momčad je dobila tri od četiri utakmice, a jedan je ogled završio bez pobjednika.

Inače, ovo je četvrti put u povijesti za Hrvatski dragovoljac da napušta elitni razred i po tome se izjednačio u neslavnom rekordu s vinkovačkom Cibalijom i zaprešićkim Interom.